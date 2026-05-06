'군체' 글로벌 124개국 선판매…칸 상영 후 21일 국내 개봉

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청된 연상호 감독의 신작 '군체'가 21일 국내 개봉을 앞두고, 해외 124개국에 선판매됐다.

배급사에 따르면 '군체'가 제79회 칸영화제에서 진행될 월드 프리미어 상영을 앞두고 124개국 선판매를 기록, 개봉 전부터 글로벌한 관심을 입증했다.

'군체'는 영화 '부산' '반도등 좀비 장르의 거장으로 손꼽히는 연상호 감독의 새로운 좀비 영화라는 점과 11년 만에 스크린에 컴백하는 전지현을 비롯해 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록 그리고 고수까지 이어지는 화려한 캐스팅 라인업이 더해져 해외 배급사들의 큰 주목을 받았다.

특히 연상호 감독의 전작들인 '부산행' '반도'도 배급했던 '군체'의 북미 배급사 Well Go의 CEO Doris Pfardrescher는 "우리가 '군체'를 선택한 이유는 '부산행'을 비롯한 전작들을 통해 연상호 감독이 입증해온 완성도 높은 대중 영화 연출 역량 때문이다"라며 기대감을 드러냈다.

여기에 대만 배급사 Movie Cloud는 "'군체'가 기존 좀비 장르가 시도하지 않았던 새로운 접근을 하고 있다는 점은 분명했다. 감염자들을 단순히 혼란스러운 좀비 떼가 아니라, 진화하는 지능을 가진 '군체'로 그려냈다는 점이 매우 흥미로웠다" 라고 전했으며, 독일 배급사 Plaion Pictures는 "연상호 감독은 자신만의 독창적이고 파격적인 좀비 3부작으로 영화의 한 하위 장르를 새롭게 재창조했다. 그리고 이번 작품으로 그 정점을 찍으며, 앞으로 수년간 새로운 기준이 될 또 하나의 걸작을 완성했다. '군체'는 그의 작품 중에서도 단연 가장 즐거운 경험을 선사하는 영화이며, 시작부터 스펙타클한 엔딩까지 순수한 즐거움 그 자체다"라고 말했다.

'군체'는 21일 국내 개봉을 시작으로 순차적인 글로벌 개봉에 돌입한다. 22일 대만과 말레이시아를 시작으로 27일 프랑스, 싱가포르, 필리핀, 6월 11일 호주와 뉴질랜드, 8월 28일 북미 개봉을 통해 해외 관객과 만날 예정이다. 또한 2027년에는 일본 개봉까지 예정돼 있다.

'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화로, 좀비 마스터 연상호 감독의 신작이자 전지현부터 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수까지 내로라하는 배우들이 열연을 친다. 오는 21일 국내 개봉 예정이다.

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