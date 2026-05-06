부산시, 부산원아시아페스티벌 추가 출연진 공개…케이컬처 체험 콘텐츠 확대

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장르별 아티스트 구성 강화 기대감

특별한 케이컬처 체험 콘텐츠 제공

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 '2026 부산원아시아페스티벌(BOF)' 빅콘서트 추가 출연진을 공개하며 10주년 흥행 기대를 키웠다.

시는 '2026 부산원아시아페스티벌 with NOL' 빅(BIG) 콘서트에 악뮤(AKMU), 해찬(NCT), 에반(EVAN)이 추가 합류한다고 6일 밝혔다.

2026 부산원아시아페스티벌 키비주얼 포스터[사진=부산시] 2026.05.06

기존 라인업에 더해 장르와 세대를 아우르는 아티스트 구성이 강화되면서 국내외 관람객 관심이 한층 높아질 전망이다.

빅 콘서트는 다음달 27~28일 이틀간 부산아시아드주경기장에서 열린다. 케이팝을 비롯해 힙합, 알앤비 등 다양한 장르 공연이 펼쳐진다.

시는 스탠딩 좌석 확대와 입체형 무대 연출을 도입하고 출연진 규모를 넓혀 기존과 차별화된 프리미엄 공연으로 구성할 계획이다.

첫날에는 악뮤와 해찬이 무대에 오른다. 악뮤는 음악성과 대중성을 겸비한 대표 뮤지션으로 완성도 높은 라이브 공연이 기대된다. 해찬은 안정적인 보컬과 무대 장악력을 바탕으로 글로벌 팬덤의 호응을 이끌 전망이다.

둘째 날에는 에반이 출연한다. 에반은 뛰어난 가창력과 퍼포먼스로 주목받아온 아티스트로 솔로 활동의 색채를 담은 무대를 통해 공연의 음악적 깊이를 더할 것으로 예상된다.

시는 공연과 연계한 케이컬처 체험 콘텐츠도 확대한다. 입장 시간을 오후 1시로 앞당기고 주경기장과 하늘길 일대에 팝업존을 조성해 케이팝 전시·체험과 지역 브랜드 콘텐츠를 함께 선보일 계획이다.

산업 연계 프로그램도 마련된다. 다음달 9일 부산항국제전시컨벤션센터에서는 '천만 케이팝 팬덤, 부산 케이콘텐츠를 논하다'를 주제로 빅토크가 열린다. SM C&C 기조 강연을 비롯해 놀 유니버스, 더파운더즈, 에스팀, 딜리버드코리아 등 분야별 기업이 참여해 문화·관광·뷰티·패션·물류 산업과 케이콘텐츠 접점을 논의한다.

공식 티켓은 오는 12일 오후 8시부터 놀(NOL)과 놀티켓에서 예매할 수 있다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "올해 10회를 맞은 BOF는 단순 공연을 넘어 지역 기업과 문화콘텐츠 산업을 연결하는 글로벌 융복합 축제"라며 "국내외 팬들이 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 준비한 만큼 관심을 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com