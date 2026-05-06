부산시, 2025회계연도 결산검사 실시…재정 투명성 확보

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예산집행 효율성 점검 집중

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 6일부터 20일까지 15일간 '2025회계연도 세입·세출 결산검사'를 실시한다고 밝혔다. 이번 검사는 시정 전반의 재정 운영을 점검하는 절차다.

부산시가 6일부터 20일까지 15일간 2025회계연도 세입·세출 결산검사를 시행한다. 사진은 부산시청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

결산은 한 해 예산 집행 결과를 확정하고 계획 대비 적정성을 검증하는 과정이다. 시는 본청과 소방재난본부, 직속기관, 사업소, 교육청까지 포함해 재정 운용 전반을 들여다본다. 일반·특별회계 세입·세출은 물론 기금, 재무제표, 성과보고서, 공유재산 등 전 영역을 대상으로 한다.

검사는 부산시의회가 선임한 12명의 결산검사위원이 맡는다. 조상진 시의회 예산결산특별위원장이 대표위원을 맡고, 시의원 2명과 회계사 7명, 세무사 2명 등 재정·회계 전문가가 참여한다.

주요 점검 항목은 재정운영의 투명성과 적법성, 예산집행의 효율성이다. 위원들은 세입·세출 및 금고 결산을 증빙자료 중심으로 검토하며, 예산 목적 외 사용 여부와 낭비 요인을 집중 분석한다. 이를 통해 개선 방향도 함께 제시할 계획이다.

시는 검사 종료 후 지적사항을 반영해 결산안과 의견서를 오는 31일까지 시의회에 제출한다. 이후 6월 정례회 승인 절차를 거쳐 시민에 공개된다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "결산검사는 시민 세금이 목적에 맞게 쓰였는지 확인하는 법적 절차"라며 "재정 집행의 책임성을 높이고 시민이 신뢰할 수 있는 투명한 시정을 구현하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com