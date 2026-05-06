韩调查霍尔木兹海峡船舶爆炸起火事件 或影响外交战略

纽斯频通讯社首尔5月6日电 韩国政府5日表示，已就一艘韩籍商船在霍尔木兹海峡附近海域发生爆炸起火事件启动调查，重点查明事故系外部攻击还是船舶内部原因所致。有关部门指出，调查结果可能对韩国在当前地区局势中的政策取向产生影响。

图为当地时间4日，在霍尔木兹海峡停泊的船只。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

据悉，涉事船舶隶属于韩国海运企业HMM旗下，事发时位于阿联酋附近海域。事故发生后，相关部门已将船舶拖移至迪拜港，并计划派出海事安全调查人员和消防鉴识专家开展现场勘查与原因分析。

当前，美国正推动盟友参与其在霍尔木兹海峡开展的护航行动。美国方面近期就该事件作出表态，称有关袭击涉及地区安全局势，并呼吁相关国家加强合作。

韩国政府对此保持谨慎立场，因为此次事件是可能导致与伊朗关系恶化或对美关系变得微妙的敏感问题。政府反复强调"查明原因是首要任务"，也是出于该原因。其意图是同时考虑外部攻击和船舶自身缺陷的可能性进行调查，然后根据结果讨论下一步，以此争取时间。

若爆炸由外部攻击引起，那么伊朗采取行动的可能性较高。船舶专家也认为，事故船只因外部缺陷引发火灾的可能性不大。

如果查明是伊朗攻击所致，政府难以继续坚持中立立场。但即使是外部攻击所致，问题在于伊朗是否直接瞄准韩国船舶。也可能是与美军冲突或攻击阿联酋的过程中被碎片击中受损。伊朗尚未就此事发表官方立场。

韩国政府此前一直表示，将在国际合作框架内参与推动霍尔木兹海峡通航恢复，但对参与美国主导的护航行动持审慎态度。相关人士指出，若加入该行动，可能面临较高安全风险，同时也可能影响与伊朗的外交关系。

有观点认为，此次事件或成为韩国在美伊冲突中政策调整的重要节点。政府需在短时间内在安全、外交与经济等多重因素之间进行权衡。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社