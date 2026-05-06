부산시, 중소기업 운전자금 1조3680억 공급…경영 부담 완화

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市, 이차보전률 1.5%에서 2.0% 상향

2000억 원 규모 특별자금 추가 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 중동 분쟁 등으로 확대된 대외 불확실성에 따른 기업 경영 부담을 완화하기 위해 추가경정예산을 편성해 총 1조3680억 원 규모의 '중소기업 운전자금'을 공급한다고 6일 밝혔다.

이번 지원은 전국 최대 규모의 중소기업 운전자금 공급으로 지역 기업의 자금 공백 해소와 경영안정을 목표로 한다.

부산시가 중동 지역 분쟁 장기화에 따른 대외 불확실성 확대로 관내 기업의 경영 부담이 가중됨에 따라, 추가경정예산을 편성해 기존보다 5000억 원 확대된 전국 최대 규모인 총 1조 3680억 원의 '중소기업 운전자금'을 5월 초부터 공급한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

시는 이번 추경을 통해 기존 운전자금 규모보다 5000억 원을 늘린 1조3680억 원을 공급하며 환율 급등 등으로 발생한 기업의 단기 자금 수요를 충족할 계획이다. 지원 희망 기업은 부산경제진흥원의 심사를 거쳐 추천서를 발급받은 뒤 14개 시중은행에 제출하면 된다.

2026년 내 대출 만기가 도래하는 운전자금 이용 기업을 대상으로 원금 상환을 6개월 유예하고, 해당 기간 동안 1.0~2.5% 수준의 이차보전을 지원해 이자 부담을 줄일 방침이다.

시는 중소기업중앙회 부산울산본부와 BNK부산은행과 협력해 원자재 공동구매 전용 특화 금융지원 방안을 마련하고, 총 1000억 원 규모의 정책자금을 조성해 지원한다.

운용 방식은 부산시가 이차보전 2.0%를 부담하고 중소기업중앙회 부산울산본부가 공동구매를 추진하며, BNK부산은행이 우대금리를 제공하는 구조다.

지원 한도는 일반 기업은 최대 8억 원, 명문향토기업은 최대 10억 원까지 가능하도록 했다. 시는 기존 1.5%였던 이차보전율을 2.0%로 상향해 기업 부담을 추가로 완화했다는 점을 강조했다.

시는 글로벌 경제 여건 변화로 어려움을 겪는 지역 기업을 위해 글로벌 리스크 대응 특별자금 2000억 원과 환율케어 특별자금 2000억 원을 별도 공급하고 있다.

소상공인 경영 안정과 지역경제 활성화를 위해 소상공인 자금 8000억 원도 함께 지원해 기업·소상공인을 포괄하는 종합 유동성 지원망을 구축했다.

부산상공회의소가 최근 발표한 조사에서는 상반기 주요 경영 위험 요인으로 원자재·에너지 비용 상승(43.3%), 환율 변동성 확대(31.7%), 소비 회복 둔화(10.5%) 순이 지목됐으며 이에 자금 지원 등 제도적 대응 강화 필요성이 제기됐다.

김봉철 디지털경제실장은 "대외 불확실성 확대로 기업 경영 부담이 커지는 상황을 감안해 정책자금을 확대했다"며 "앞으로도 경제 여건을 면밀히 점검해 적기에 정책자금을 공급해 기업이 안정적으로 경영에 전념할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com