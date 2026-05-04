故 김수미 남편 정창규씨 별세…향년 80세

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김수미 떠난 지 1년 7개월 만

발인 6일 오전·장지 수원시연화장

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 배우 고(故) 김수미의 남편이자 배우 서효림의 시아버지인 정창규씨가 4일 별세했다. 향년 80세.

유족에 따르면 정씨는 이날 오후 1시 11분 세상을 떠났다. 지난 2024년 10월 아내 김수미를 먼저 떠나보낸 뒤 1년 7개월 만이다.

지난 2024년 10월27일 배우 고(故) 김수미(본명 김영옥)의 발인식 모습. [사진=뉴스핌DB]

김수미와 정씨는 1974년 부부의 연을 맺고 1남 1녀를 뒀다. 김수미는 과거 방송에서 가수 정훈희의 소개로 정씨를 처음 만났다고 밝힌 바 있다. 정훈희가 영화를 보러 가자며 김수미를 불러냈고 약속 장소에 정씨가 나와 있던 것이 인연이 돼 결혼까지 이어졌다는 설명이다.

김수미는 생전 한 예능 프로그램에서 남편에 대한 고마움도 전했다. 그는 "여태껏 살면서 우리 남편이 어디 가느냐, 늦게 오느냐는 간섭이 없었다. 내가 버는 재산을 어떻게 쓰든 터치도 하지 않았다"고 말했다.

아들 정명호 나팔꽃 F&B 대표는 배우 서효림과 결혼했다. 서효림은 김수미와 MBC 드라마 '밥상 차리는 남자'에서 모녀 관계로 호흡을 맞춘 인연이 있다.

빈소는 한양대학교병원 장례식장 9호실에 마련됐다. 발인은 오는 6일 오전 9시 40분이며 장지는 수원시연화장이다.

jane94@newspim.com