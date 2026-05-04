AI 핵심 요약beta
- 감사원이 고위감사공무원 승진 인사를 단행했다.
- 홍정상 공공재정회계감사국장 등 4명이 승진하고 강민호 대변인 등 16명이 전보했다.
- 3급 5명 승진, 과장 신규보임·전보 다수, 4급 전보 다수를 실시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇고위감사공무원 승진
▲공공재정회계감사국장 홍정상 ▲디지털감사국장 김태성 ▲국민제안감사1국장 김진경 ▲적극행정공공감사지원관 정연상
◇고위감사공무원 전보
▲대변인 강민호 ▲재정·경제감사국장 박완기 ▲산업·금융감사국장 김성진 ▲국토·환경감사국장 오준석 ▲공공기관감사국장 박진원 ▲사회·복지감사국장 장난주 ▲행정·안전감사국장 김동석 ▲외교·국방감사국장 정광명 ▲미래전략감사국장 이지웅 ▲반부패조사국장 김종운 ▲지방행정감사1국장 최현준 ▲지방행정감사2국장 정의종 ▲국민제안감사2국장 최일동 ▲심사관리관 남가영 ▲심의실장 남수환 ▲감사연구원장 이주형
◇3급 승진
▲산업·금융감사국 제1과장 정진수 ▲공공재정회계감사국 제1과장 조성익 ▲외교·국방감사국 제1과장 이관수 ▲반부패조사국 제3과장 임명효 ▲감찰관실 감찰담당관 문강희
◇과장 신규보임
▲공공재정회계감사국 제3과장 한상일 ▲미래전략감사국 제3과장 유정희 ▲디지털감사국 제3과장 임종문 ▲국민제안감사1국 제4과장 송승호 ▲심의실 심의지원담당관 박종민 ▲심의실 재심의담당관 김슬기 ▲감사교육원 교육운영부 교육운영1과장 구민정 ▲감사교육원 교육지원과장 김현성 ▲감사원 과장 박성기 강춘대 김태동 김혜정
◇과장 전보
▲대변인실 홍보담당관 김면기 ▲재정·경제감사국 제1과장 유동욱 ▲재정·경제감사국 제2과장 조석훈 ▲재정·경제감사국 제3과장 안호선 ▲산업·금융감사국 제2과장 전용진 ▲산업·금융감사국 제3과장 조양찬 ▲산업·금융감사국 제4과장 장세열 ▲국토·환경감사국 제1과장 이경재 ▲국토·환경감사국 제3과장 이용택 ▲국토·환경감사국 제5과장 김명준 ▲공공기관감사국 제2과장 권기영 ▲공공기관감사국 제3과장 김종동 ▲공공재정회계감사국 제2과장 김홍철 ▲사회·복지감사국 제1과장 이중호 ▲사회·복지감사국 제2과장 김규용 ▲사회·복지감사국 제3과장 김민정 ▲사회·복지감사국 제4과장 박환대 ▲사회·복지감사국 제5과장 이용익 ▲행정·안전감사국 제1과장 임경훈 ▲행정·안전감사국 제3과장 한상우 ▲행정·안전감사국 제4과장 여태승 ▲외교·국방감사국 제2과장 유오현 ▲외교·국방감사국 제3과장 이상혁 ▲외교·국방감사국 국제기구감사과장 박준욱 ▲미래전략감사국 제1과장 전형철 ▲미래전략감사국 제2과장 정철 ▲반부패조사국 제1과장 임정혁 ▲반부패조사국 제2과장 김혁 ▲지방행정감사1국 제1과장 배준환 ▲지방행정감사1국 제2과장 김현표 ▲지방행정감사1국 제3과장 정광연 ▲지방행정감사1국 제5과장 김남진 ▲지방행정감사2국 제1과장 김수원 ▲지방행정감사2국 제2과장 전종희 ▲지방행정감사2국 제4과장 최인수 ▲디지털감사국 제1과장 임상혁 ▲디지털감사국 제2과장 박득서 ▲국민제안감사1국 제1과장 조윤정 ▲국민제안감사1국 제2과장 장수영 ▲국민제안감사1국 제3과장 이제국 ▲국민제안감사1국 제5과장 양병구 ▲국민제안감사2국 제1과장 임세종 ▲국민제안감사2국 제2과장 권기대 ▲국민제안감사2국 제3과장 이지연 ▲국민제안감사2국 제4과장 홍윤석 ▲심사관리관실 심사1담당관 심수경 ▲심사관리관실 심사2담당관 이상준 ▲기획조정실 기획담당관 안광용 ▲기획조정실 국회협력담당관 한상연 ▲기획조정실 감사전략담당관 서동원 ▲기획조정실 정보시스템담당관 유석균 ▲심의실 감사품질담당관 이시대 ▲적극행정공공감사지원관실 적극행정총괄담당관 박정철 ▲적극행정공공감사지원관실 사전컨설팅1담당관 손동신 ▲적극행정공공감사지원관실 사전컨설팅2담당관 권진웅 ▲적극행정공공감사지원관실 공공감사혁신담당관 김지현 ▲적극행정공공감사지원관실 공공감사운영심사담당관 강재구 ▲감사연구원 연구지원과장 강승원 ▲한국공인회계사회 파견 전우승 ▲한국금융연구원 파견 안광훈 ▲한국개발연구원 파견 박병호
◇ 4급 전보
▲재정·경제감사국 정재식 김범식 ▲산업·금융감사국 최진영 양성효 박민정 이원풍 ▲국토·환경감사국 이창열 김상혜 김종섭 ▲공공기관감사국 차성원 김익섭 박병설 ▲공공재정회계감사국 박상현 김창유 남호일 이명준 ▲사회·복지감사국 강동선 형용준 박재운 김철진 김교영 조현찬 ▲행정·안전감사국 신일식 김난연 박종욱 제갈준형 정혜진 ▲외교·국방감사국 권정아 김황 김준현 ▲미래전략감사국 강민주 임지란 김용진 ▲반부패조사국 민흥기 양호연 김경한 강봉석 ▲지방행정감사1국 방재성 김성곤 고재일 이재홍 ▲지방행정감사2국 제1과 노필호 ▲지방행정감사2국 제4과 장경호 ▲지방행정감사2국 지방건설안전감사과 민권홍 ▲디지털감사국 권오휘 이지은 ▲국민제안감사1국 박종희 김남규 ▲국민제안감사2국 제1과 강동혁 ▲국민제안감사2국 제2과(수원센터) 김장우 ▲국민제안감사2국 제3과 윤휘철 ▲국민제안감사2국 제4과 김현태 ▲국민제안감사2국 제4과(대구센터) 김병필 ▲심사관리관실 심사1담당관실 이승우 ▲심사관리관실 심사2담당관실 홍현무 오정석 ▲기획조정실 감사전략담당관실 장태민 ▲기획조정실 정보시스템담당관실 신경완 ▲심의실 법무담당관실(법률지원팀) 박대경 ▲심의실 심의지원담당관실(심의지원팀) 박진규 이은경 ▲적극행정공공감사지원관실 사전컨설팅1담당관실 김태호 ▲적극행정공공감사지원관실 사전컨설팅2담당관실 황정윤 ▲적극행정공공감사지원관실 공공감사혁신담당관실 이재승 ▲인사혁신과(인사기획팀) 김준현 ▲인사혁신과(인사운영팀) 정승교 ▲운영지원과(재무행정팀) 박재성 ▲감사교육원 교육운영부 교육운영1과 김동진 ▲감사교육원 교육운영부 교육운영2과 설철환 ▲감사교육원 교육지원과 손종국
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