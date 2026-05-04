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AI 핵심 요약

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  • 감사원이 고위감사공무원 승진 인사를 단행했다.
  • 홍정상 공공재정회계감사국장 등 4명이 승진하고 강민호 대변인 등 16명이 전보했다.
  • 3급 5명 승진, 과장 신규보임·전보 다수, 4급 전보 다수를 실시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◇고위감사공무원 승진

▲공공재정회계감사국장 홍정상 ▲디지털감사국장 김태성 ▲국민제안감사1국장 김진경 ▲적극행정공공감사지원관 정연상

 

◇고위감사공무원 전보

▲대변인 강민호 ▲재정·경제감사국장 박완기 ▲산업·금융감사국장 김성진 ▲국토·환경감사국장 오준석 ▲공공기관감사국장 박진원 ▲사회·복지감사국장 장난주 ▲행정·안전감사국장 김동석 ▲외교·국방감사국장 정광명 ▲미래전략감사국장 이지웅 ▲반부패조사국장 김종운 ▲지방행정감사1국장 최현준 ▲지방행정감사2국장 정의종 ▲국민제안감사2국장 최일동 ▲심사관리관 남가영 ▲심의실장 남수환 ▲감사연구원장 이주형

 

◇3급 승진

▲산업·금융감사국 제1과장 정진수 ▲공공재정회계감사국 제1과장 조성익 ▲외교·국방감사국 제1과장 이관수 ▲반부패조사국 제3과장 임명효 ▲감찰관실 감찰담당관 문강희

 

◇과장 신규보임

▲공공재정회계감사국 제3과장 한상일 ▲미래전략감사국 제3과장 유정희 ▲디지털감사국 제3과장 임종문 ▲국민제안감사1국 제4과장 송승호 ▲심의실 심의지원담당관 박종민 ▲심의실 재심의담당관 김슬기 ▲감사교육원 교육운영부 교육운영1과장 구민정 ▲감사교육원 교육지원과장 김현성 ▲감사원 과장 박성기 강춘대 김태동 김혜정

 

◇과장 전보

▲대변인실 홍보담당관 김면기 ▲재정·경제감사국 제1과장 유동욱 ▲재정·경제감사국 제2과장 조석훈 ▲재정·경제감사국 제3과장 안호선 ▲산업·금융감사국 제2과장 전용진 ▲산업·금융감사국 제3과장 조양찬 ▲산업·금융감사국 제4과장 장세열 ▲국토·환경감사국 제1과장 이경재 ▲국토·환경감사국 제3과장 이용택 ▲국토·환경감사국 제5과장 김명준 ▲공공기관감사국 제2과장 권기영 ▲공공기관감사국 제3과장 김종동 ▲공공재정회계감사국 제2과장 김홍철 ▲사회·복지감사국 제1과장 이중호 ▲사회·복지감사국 제2과장 김규용 ▲사회·복지감사국 제3과장 김민정 ▲사회·복지감사국 제4과장 박환대 ▲사회·복지감사국 제5과장 이용익 ▲행정·안전감사국 제1과장 임경훈 ▲행정·안전감사국 제3과장 한상우 ▲행정·안전감사국 제4과장 여태승 ▲외교·국방감사국 제2과장 유오현 ▲외교·국방감사국 제3과장 이상혁 ▲외교·국방감사국 국제기구감사과장 박준욱 ▲미래전략감사국 제1과장 전형철 ▲미래전략감사국 제2과장 정철 ▲반부패조사국 제1과장 임정혁 ▲반부패조사국 제2과장 김혁 ▲지방행정감사1국 제1과장 배준환 ▲지방행정감사1국 제2과장 김현표 ▲지방행정감사1국 제3과장 정광연 ▲지방행정감사1국 제5과장 김남진 ▲지방행정감사2국 제1과장 김수원 ▲지방행정감사2국 제2과장 전종희 ▲지방행정감사2국 제4과장 최인수 ▲디지털감사국 제1과장 임상혁 ▲디지털감사국 제2과장 박득서 ▲국민제안감사1국 제1과장 조윤정 ▲국민제안감사1국 제2과장 장수영 ▲국민제안감사1국 제3과장 이제국 ▲국민제안감사1국 제5과장 양병구 ▲국민제안감사2국 제1과장 임세종 ▲국민제안감사2국 제2과장 권기대 ▲국민제안감사2국 제3과장 이지연 ▲국민제안감사2국 제4과장 홍윤석 ▲심사관리관실 심사1담당관 심수경 ▲심사관리관실 심사2담당관 이상준 ▲기획조정실 기획담당관 안광용 ▲기획조정실 국회협력담당관 한상연 ▲기획조정실 감사전략담당관 서동원 ▲기획조정실 정보시스템담당관 유석균 ▲심의실 감사품질담당관 이시대 ▲적극행정공공감사지원관실 적극행정총괄담당관 박정철 ▲적극행정공공감사지원관실 사전컨설팅1담당관 손동신 ▲적극행정공공감사지원관실 사전컨설팅2담당관 권진웅 ▲적극행정공공감사지원관실 공공감사혁신담당관 김지현 ▲적극행정공공감사지원관실 공공감사운영심사담당관 강재구 ▲감사연구원 연구지원과장 강승원 ▲한국공인회계사회 파견 전우승 ▲한국금융연구원 파견 안광훈 ▲한국개발연구원 파견 박병호

 

◇ 4급 전보

▲재정·경제감사국 정재식 김범식 ▲산업·금융감사국 최진영 양성효 박민정 이원풍 ▲국토·환경감사국 이창열 김상혜 김종섭 ▲공공기관감사국 차성원 김익섭 박병설 ▲공공재정회계감사국 박상현 김창유 남호일 이명준 ▲사회·복지감사국 강동선 형용준 박재운 김철진 김교영 조현찬 ▲행정·안전감사국 신일식 김난연 박종욱 제갈준형 정혜진 ▲외교·국방감사국 권정아 김황 김준현 ▲미래전략감사국 강민주 임지란 김용진 ▲반부패조사국 민흥기 양호연 김경한 강봉석 ▲지방행정감사1국 방재성 김성곤 고재일 이재홍 ▲지방행정감사2국 제1과 노필호 ▲지방행정감사2국 제4과 장경호 ▲지방행정감사2국 지방건설안전감사과 민권홍 ▲디지털감사국 권오휘 이지은 ▲국민제안감사1국 박종희 김남규 ▲국민제안감사2국 제1과 강동혁 ▲국민제안감사2국 제2과(수원센터) 김장우 ▲국민제안감사2국 제3과 윤휘철 ▲국민제안감사2국 제4과 김현태 ▲국민제안감사2국 제4과(대구센터) 김병필 ▲심사관리관실 심사1담당관실 이승우 ▲심사관리관실 심사2담당관실 홍현무 오정석 ▲기획조정실 감사전략담당관실 장태민 ▲기획조정실 정보시스템담당관실 신경완 ▲심의실 법무담당관실(법률지원팀) 박대경 ▲심의실 심의지원담당관실(심의지원팀) 박진규 이은경 ▲적극행정공공감사지원관실 사전컨설팅1담당관실 김태호 ▲적극행정공공감사지원관실 사전컨설팅2담당관실 황정윤 ▲적극행정공공감사지원관실 공공감사혁신담당관실 이재승 ▲인사혁신과(인사기획팀) 김준현 ▲인사혁신과(인사운영팀) 정승교 ▲운영지원과(재무행정팀) 박재성 ▲감사교육원 교육운영부 교육운영1과 김동진 ▲감사교육원 교육운영부 교육운영2과 설철환 ▲감사교육원 교육지원과 손종국

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코르다 '6개대회 연속 2위 이상' 대기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 1위 넬리 코르다가 멕시코 필드마저 정복하며 미국여자프로골프(LPGA) 전설 소렌스탐과 어깨를 나란히 했다. 코르다는 4일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린 리비에라 마야 오픈(총상금 250만 달러) 최종 라운드에서 이글 1개와 버디 2개, 보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 코르다는 2위 아피차야 유볼을 4타 차로 따돌리고 우승컵을 들어 올렸다. 시즌 3승이자 통산 18승이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 올 시즌 출전한 6개 대회에서 우승 3회, 준우승 3회를 기록한 코르다는 2001년 소렌스탐이 작성한 시즌 개막 후 6개 대회 연속 준우승 이상 기록과 타이를 이뤘다. 개막전 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스와 셰브론 챔피언십에서 우승했고, 포티넷 파운더스컵·포드 챔피언십·아람코 챔피언십에서는 3연속 준우승을 기록했다. 3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 코르다는 5번 홀(파5) 이글을 시작으로 6, 7번 홀 연속 버디를 낚으며 초반에 승기를 굳혔다. 마지막 18번 홀(파5)에서는 티샷이 숲으로 향하며 분실구 위기를 맞았으나 장거리 퍼트를 성공시키며 보기에 그치는 집중력을 보였다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 18번홀에서 챔피언 퍼트를 넣고 기뻐하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 주수빈은 버디 4개와 보기 2개로 2타를 줄여 합계 6언더파 282타, 단독 8위에 올랐다. 2023년 투어 합류 이후 통산 두 번째 톱10이다. 2라운드 공동 62위로 컷을 통과한 강민지는 3~4라운드에서 반등했다. 최종일 보기 없이 버디 4개를 기록하며 합계 5언더파 283타, 공동 9위로 데뷔 첫 톱10에 진입했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 주수빈. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강민지. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 임진희는 합계 4언더파 284타로 공동 13위에 올라 순위를 끌어올렸고, 루키 황유민은 대회 첫 60대 타수(69타)를 기록하며 합계 3언더파 285타, 공동 20위로 대회를 마쳤다. psoq1337@newspim.com 2026-05-04 07:15
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안세영의 한국, 中 꺾고 우버컵 우승 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 셔틀콕 여제' 안세영이 선봉에 선 한국 여자 배드민턴이 만리장성을 넘고 세계 정상에 우뚝 섰다. 한국 여자 대표팀은 3일(한국시간) 덴마크 호르센스에서 열린 2026 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵) 결승전에서 중국을 3-1로 제압했다. 2010년과 2022년에 이은 통산 세 번째 우승이다. 조별리그에서 탈락한 남자 대표팀의 아쉬움을 씻어내는 '금빛 스매싱'이었다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 배드민턴 대표팀. [사진=BWF] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 첫 번째 단식 주자로 나선 안세영은 세계 2위 왕즈이를 2-0(21-10 21-13)으로 완파했다. 안세영은 한 번의 동점도 허용하지 않는 무결점 경기를 펼쳤다. 하프 스매시와 헤어핀을 자유자재로 구사하며 상대를 쥐락펴락했다. 안세영은 이번 대회 조별리그부터 8강, 4강전에 이어 결승까지 모든 경기에 첫 주자로 출전해 단 한 게임도 내주지 않는 전승 행진을 벌이며 세계 1위다운 위력을 과시했다. 안세영은 왕즈이를 상대로 통산 20승(5패)째를 수확했다. 중국 언론에서조차 '공안증'(안세영 공포증)이라는 용어를 쓸 만큼 안세영에게 약한 모습을 보였던 왕즈이는 지난 3월 전영오픈 결승에서 맞대결 10연패를 끊고 안세영에 일격을 가하기도 했으나, 4월 아시아선수권대회 결승에 이어 이날까지 안세영에게 2연패를 당하며 천적 관계를 재확인했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 천위페이를 꺾은 김가은. [사진=BWF] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 두 번째 주자였던 복식 이소희-정나은 조가 세계 1위 류성수-탄닝 조에 0-2로 패했지만, 세 번째 주자 김가은이 해결사로 나섰다. 김가은은 천위페이를 상대로 1게임 8-15의 열세를 뒤집는 무서운 뒷심을 발휘하며 2-0(21-19 21-15) 승리를 따냈다. 분위기를 바꾼 천금 같은 승리였다. 마침표는 네 번째 주자가 찍었다. 파트너 공희용의 부상 결장으로 백하나와 손을 맞춘 김혜정은 찰떡 호흡을 과시하며 세계 4위 지아이판-장수셴 조에 2-1(16-21 21-10 21-13) 역전승을 거뒀다. 첫 게임을 내준 백하나-김혜정은 전열을 가다듬은 2게임에서 시원한 공격을 퍼부으며 21-10으로 승리했다. 마지막 3게임은 더 압도적이었다. 3-2 상황에서 무려 9점을 몰아치며 승기를 잡았고, 끝까지 리드를 지켜내며 한국의 우승을 확정했다. 마지막 단식 주자였던 심유진(인천국제공항·19위)은 세계 5위 한웨와의 경기를 치르지 않고도 동료들과 함께 시상대 맨 위에서 우승의 기쁨을 만끽했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 중국 남자 배드민턴 대표팀. [사진=BWF] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 올해 초 아시아단체선수권에 이어 우버컵까지 석권한 여자 대표팀은 명실상부한 세계 최강임을 증명하며 오는 9월 아시안게임을 향한 청신호를 밝혔다. 남자부에선 중국이 돌풍의 프랑스를 3-1로 물리치고 토머스컵 우승컵을 안았다.  psoq1337@newspim.com 2026-05-04 06:16

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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