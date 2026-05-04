"인력난 숨통 트인다"…대전교육청, '학교 통합인력 지원' 시행

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교육활동 보조, 정비 등 투입

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 학교 현장의 만성적인 인력 부족 문제를 해소하기 위한 대안이 본격 가동된다. 대전동·서부교육지원청이 외부 인력을 투입하는 '학교 통합인력 지원'사업을 통해 교사들의 업무 부담을 줄이고 교육 활동에 집중할 수 있는 환경 조성에 나선다.

대전시교육청은 동·서부교육지원청 학교지원센터가 2026년 신규 사업으로 '학교 통합인력 지원'을 본격 추진한다고 4일 밝혔다.

대전시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB]

이 사업은 교내 단순·반복 업무를 외부 인력이 대신 수행하도록 지원하는 것으로 2025년 학교 업무 지원 전담팀(TF) 협의회를 통해 새롭게 발굴됐다. 지원 분야는 ▲교육활동 보조 ▲특별실 정리 ▲환경 정비 등 3개 영역이며 단순 행정 보조, 교구 및 도서 정리, 창고 정리, 학교 행사 지원 등에 인력이 투입된다.

지원 인력은 학교지원센터가 자체 구축한 인력풀을 활용한다. 안정적인 인력 확보를 위해 지역 대학과 행정복지센터 등과 협력해 홍보를 진행했으며 참여 인력에게는 생활임금을 적용해 노동에 걸맞은 보수를 보장한다.

실제 지난달 동·서부 지역 16개 학교에서 시범 운영한 결과 현장에서는 인력 부족으로 인한 업무 부담이 크게 줄었다며 높은 만족도를 보인 것으로 나타났다.

학교지원센터 관계자는 "학교 현장에서는 교육활동 지원과 시설·기자재 관리 등 다양한 영역에서 인력 수요가 꾸준히 증가하고 있지만 자체적으로 대응하기에는 한계가 있었다"며 "통합인력 지원을 통해 필요한 시기에 적절한 인력이 투입될 수 있도록 현장 맞춤형 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

nn0416@newspim.com