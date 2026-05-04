"상금에 영화화까지"…대전시, SF 작가 발굴 '대형 공모전' 연다

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 과학과 상상력이 결합된 차세대 콘텐츠 발굴에 나선다. 대전정보문화산업진흥원이 SF 단편소설 공모전을 열고 유망 작가 찾기에 본격 돌입했다.

대전정보문화산업진흥원은 황금가지 출판사와 공동주관으로 '제13회 대한민국 과학소재 단편소설 공모전'을 개최한다고 4일 밝혔다. 이번 공모전은 7월 31일까지 약 3개월간 진행되며 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다. SF 단편소설을 주제로 원고지 70~150매 분량의 작품을 모집한다.

제13회 대한민국 과학소재 단편소설 공모전. [사진=대전정보문화산업진흥원] 2026.05.04 gyun507@newspim.com

총 상금은 2000만 원 규모로 ▲대상(대전광역시장상, 1편) ▲최우수상(황금가지상 1편, 진흥원장상 1편) ▲우수상(진흥원장상 4편) 등 총 7편을 선정한다. 특히 수상작은 황금가지 출판사를 통한 출판 기회는 물론 영화·드라마·웹툰 등 2차 콘텐츠로의 IP(지식재산권) 확장을 위한 다양한 지원을 받게 된다.

참가 희망자는 대전콘텐츠코리아랩 공식 홈페이지를 통해 온라인으로 접수하면 된다. 홈페이지 내 공고문을 통해 원고 양식 및 제출 서류를 확인할 수 있으며 접수는 7월 31일까지 가능하다.

지난해 열린 제12회 공모전에서는 총 711건의 작품이 접수되며 역대 최다 기록을 경신한 바 있다. 이는 과학소설에 대한 대중적 관심이 높아졌음을 보여주는 지표로 올해 역시 참신하고 수준 높은 작품들이 대거 응모될 것으로 기대된다.

대전정보문화산업진흥원 이은학 원장은 "작년의 뜨거운 열기를 이어받아 올해도 창의적인 작가들의 많은 참여를 기다린다"며 "발굴된 IP가 드라마, 웹툰 등 2차 콘텐츠로 확장될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com