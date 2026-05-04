광주전남 민주시민연대, 與 경선 'ARS 먹통' 중앙선관위에 고발

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"조사 결과에 따라 추가 사법적 조치"

서울중앙지법에는 증거보전신청 제출

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 과정에서 중대한 오류가 발생해 시정 조치가 필요하다는 고발장이 접수됐다.

국민주권사수 광주전남 민주시민연대는 4일 보도자료를 내고 'ARS 먹통' 사태 관련해 "서울중앙지법에 증거보전신청서를, 중앙선관위에는 고발장을 접수했다"고 밝혔다.

국민주권사수 광주전남 민주시민연대, 서울중앙지법에 증거보전신청서 제출 = 2026.05.04 bless4ya@newspim.com

ARS 먹통 사태는 지난달 12일 일반 시민을 대상으로 진행된 결선 투표 과정에서 발생했다. 주민등록상 거주지를 전남이라고 입력하면 전화가 끊기는 오류였다.

오류 사례는 2308건으로 집계됐으며 이들 유권자에 대해서는 재발신을 통해 의사를 다시 물어보는 절차를 거쳤다.

하지만 재발신 조치만으로는 피해 전부를 회복했다고 판단하기 어렵다며 반발 목소리가 거세지는 상황이다.

김범대 시민연대 상임대표는 "이번 조치에 따라 '부정 경선'의 실체를 확인할 수 있을 것이고 그 결과를 지켜보고 일련의 사법적 조치를 추가하겠다"고 경고했다.

김 대표는 "당내 경선이라도 공직선거법을 준용해야 한다"며 "고의가 아니라 실수라도 절차상의 하자가 발생하면 그 선거는 무효라는 것이 선거법의 취지"라고 주장했다.

또한 "중앙선관위에서 문제가 있다고 판단하면 수사 기관이 엄정한 수사를 통해 이를 확인할 것"이라며 "지방선거가 끝나더라도 법원의 판결을 거쳐 후보 자격이 무효가 되면 재선거를 해야 하는 초유의 사태가 발생할 수 있다"고 말했다.

김 대표는 "정청래 민주당 대표가 호미로 막을 일을 가래로도 못 막을 지경으로 몰고가는 것"이라며 "지금이라도 결선 투표 전 과정을 투명하게 공개하면 정리될 사안이다"고 당부했다.

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