김경수·정영두, '김해 대전환' 선언…"김해, 부울경메가시티 핵심도시 육성"

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金, 김해 대전환 3대 패키지 비전 발표

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 김경수 경남지사 후보와 정영두 김해시장 후보가 김해를 부울경 메가시티 중심도시로 육성하기 위한 공동공약을 내놨다.

두 후보는 4일 경남도청 프레스센터에서 공동 기자회견을 열고 "김해는 부산과 창원의 배후도시가 아닌 100만 동부경남 생활권의 중심이자 메가시티 핵심 거점"이라고 밝혔다.

김경수 후보는 "김해를 부울경 메가시티 중심도시로 재정의하고 부산·창원의 배후 도시가 아닌 100만 동부 경남의 심장으로 만들겠다"며 "이를 위해 동부경남 KTX를 고속화해 신설 'KTX 김해역'을 조성하고 남해안권 광역급행철도와 부전~마산선, 동남권 순환 광역철도를 연결하는 '통합 환승 허브'를 구축하겠다"고 말했다.

더불어민주당 김경수 경남도지사 후보(왼쪽)와 정영두 김해시장 후보가 4일 오전 9ㅅ시 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고, 김해를 부울경 메가시티 중심도시로 육성하기 위한 공동공약을 발표하고 있다.[사진=정영두 후보 선거캠프] 2026.05.04

그러면서 "김해 어디서든 30분 내 부울경 주요 거점에 도달하는 '광역교통 허브'를 만들고 가덕신공항과 부산신항 배후 기능을 지원하는 동남권 새로운 교통 지도의 출발점이 김해가 되도록 하겠다"고 강조했다.

이어 "김해는 현재 9000여 개 중소기업이 모여 있는 실물경제 중심지로 이를 '수출형 첨단 제조 거점'으로 전환하겠다"며 "대동 첨단산단과 진례 테크노밸리를 연계해 30만 평 규모의 'AI 전력반도체 제조 특구'를 조성하고, 전기차·로봇·방위산업 핵심인 반도체 후공정 분야를 주력 산업으로 육성하겠다"고 덧붙였다.

또 "김해 의생명·의료기기 강소특구를 고도화해 정밀 가공 기반의 바이오 제조 거점을 확장하고 가덕신공항과 진해신항을 통해 김해 생산 고부가가치 제품을 수출할 수 있도록 '글로벌 콜드체인'과 '바이오 수출 원패스 통관' 체계를 구축하겠다"고 다짐했다.

김해·밀양·양산 100만 생활권에 '경상남도 동부 의료원'을 조기 착공해 공공의료 안전망을 구축하겠다는 계획도 제시했다.

김경수 후보는 "아픈 아이를 안고 부산·창원으로 밤길을 달려야 했던 고통을 끝내겠다"며 "경남도가 책임지는 의료 안전망을 통해 김해시민의 생명을 지키는 '버팀목'이 되겠다"고 전했다.

정영두 후보는 "김해의 새로운 자부심이 될 '노무현 컨벤션센터'를 신설하고 KTX 김해역 역세권 복합 개발지구 내 청년창업특구·콘텐츠혁신타운과 결합한 '김해판 테크노밸리'로 조성하겠다"고 말했다.

또 "국립가야역사문화센터 직제를 승격해 국가 차원의 유물 보존 체계를 확립하고, 2042년 '글로벌 고도 2천 년 가야 엑스포'를 국제 인증 행사로 추진해 김해를 세계적 역사문화 도시로 육성하겠다"고 전했다.

김경수 후보는 "이재명 대통령과 한 팀이며 도지사가 설계하고 시장이 집행하며 중앙정부가 전폭 지원하는 '김해 대전환'을 만들겠다"고 목소리를 높였다.

정영두 후보도 "김경수 후보의 담대한 경남 비전을 김해 현장에서 한 치 오차 없이 집행하겠다"며 도지사·시장이 '하나의 심장'으로 뛰는 원팀 정치를 약속했다.

두 후보는 "김해의 승리가 곧 경남의 승리, 대한민국의 승리"라며 "김해에서부터 대전환의 바람을 일으켜 달라"고 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com