수원시, 1인 창조기업 지원센터 신규 입주 기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 수원시가 1인 창조기업 지원센터 신규 입주 기업을 13일까지 모집한다고 4일 밝혔다.
- 7년 이내 창업했거나 3개월 내 창업 예정인 1인 이상 5인 미만 기업이 지원 가능하며 8개사를 선정한다.
- 선정 기업은 내년 5월까지 1년간 사무공간과 멘토링, 네트워킹 지원을 받으며 최대 2년까지 연장할 수 있다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 1인 창조기업 지원센터에 신규 입주할 기업을 5월 13일까지 모집한다고 4일 밝혔다.
수원시 1인 창조기업지원센터'(경기지방중소벤처기업청 4층)는 제조·지식서비스 융합 분야 1인 창조기업을 육성하는 기관이다. 1인 창조기업은 창의성과 전문성을 갖춘 1인 또는 5인 미만 공동사업자다.
7년 이내에 1인 창조기업을 창업했거나 3개월 이내에 창업할 수 있는 예비창업자(공고일 기준)가 지원할 수 있다. 평가를 거쳐 8개사 내외를 선정한다.
입주 기간은 2026년 6월 1일부터 2027년 5월 31일까지 1년이고 연장 평가를 통해 최대 2년까지 입주할 수 있다. 선정된 기업에는 사무공간과 경영·기술 멘토링, 창업자 네트워킹 등을 지원해 성장을 돕는다.
입주를 희망하는 기업은 입주신청서, 사업계획서 등을 작성해 5월 13일 오후 2시까지 전자우편으로 제출해야 한다. 신청서 서식은 수원시 홈페이지 '시정소식' 게시판에서 '1인 창조기업 지원센터'를 검색해 내려받을 수 있다. 서면·대면 평가를 거쳐 입주기업을 선발한다.
ssamdory75@newspim.com