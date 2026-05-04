이충형, 제천시장 경선 공공성 문제 제기... 엄태영 의원 윤리위 제소

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"불공정 경선 의혹"… 공천관리 책임론 제기

지지선언 논란·투표 방식 등 쟁점 부각





[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제천시장 경선에 나섰던 이충형 전 국민의힘 대변인이 당내 경선 과정의 공정성 문제를 제기하며 엄태영 국회의원(충북도당 공천관리위원장)을 지난 2일 중앙당 윤리위원회에 제소했다.

경선 이후에도 관련 논란이 이어지는 모습이다.

이충형 제천시장 예비후보.[사진=이충형 캠프] 2026.05.04 choys2299@newspim.com

이 전 대변인은 "공천관리위원장이라는 중립적 지위에 있는 인사가 불법 문제를 방치하는 등 특정 후보를 간접 지원하거나 줄 세우기 정치에 나섰다는 의혹은 중대한 사안"이라며 제소 배경을 밝혔다. 다만 이러한 주장에 대해 당사자 측의 공식 입장은 확인되지 않았다.

이 전 대변인은 특히 경선 투표 직전 불거진 '지지 선언 관련 논란'을 주요 쟁점으로 언급했다. 당시 특정 후보가 타 후보의 지지를 받았다는 취지의 자료가 배포됐으나 관련 당사자가 이를 부인하면서 사실 여부를 둘러싼 논란이 일어났다는 설명이다.

그는 이러한 사안이 유권자 판단에 영향을 미쳤음에도 공천관리위원회가 합리적 이유 없이 재심 요구를 기각했으며 이 과정에서 공관위원장이 공정한 역할을 수행하지 못한다고 비판했다.

또한 이 전 대변인은 엄 의원의 측근들이 시·도의원 예비후보들을 소집해 특정 후보 지지 선언을 유도하는 등 '줄 세우기 정치'가 이뤄졌다고 주장했다. 해당 과정이 국회의원실 관계자와 보좌진을 중심으로 진행된 만큼 공관위원장의 직·간접 개입 의혹이 제기된다고 덧붙였다.

하지만 특정 인사의 개입 여부 등은 현재 명확히 확인되지 않은 상태다. 경선 투표 방식과 관련해서도 규정 준수 여부를 둘러싼 의견이 엇갈리고 있다. 이 전 대변인은 중앙선거관리위원회 위탁 원칙이 충분히 지켜지지 않았다고 주장했다.

마지막으로 이 예비후보는 중앙당 윤리위원회에 대해 당헌·당규 및 윤리 규정 위반 여부에 대한 진상 조사 착수도 요청했다. 그는 "공정하지 않은 경선으로는 지방선거 승리를 기대하기 어렵다"며 "당의 도덕성과 민주주의 회복을 위해 철저한 진상 규명과 엄정한 판단이 필요하다"고 말했다.

choys2299@newspim.com