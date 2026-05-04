경기도 '공공데이터·AI 활용 창업경진대회' 참가자 29일까지 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 29일까지 AI와 공공데이터를 활용한 창업경진대회 참가자를 모집했다.
- 아이디어 기획 등 3개 분야에서 최우수팀에 최대 600만 원을 지급한다.
- 선정팀은 전문가 멘토링을 받으며 일부는 9월 통합 본선에 추천된다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 인공지능(AI)과 공공데이터를 활용한 창업 아이디어를 발굴하기 위해 오는 29일까지 '2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회' 참가자를 모집한다고 4일 밝혔다.
도에 따르면 전 국민 누구나 개인 또는 팀 단위로 참여할 수 있으며 ▲아이디어 기획▲제품 및 서비스 개발▲대학생 대상 아이디어 기획 등 3개 분야로 진행된다.
수상팀에는 경기도지사상, 경기도경제과학진흥원장상, 한국장학재단 이사장상이 수여되며, 최우수팀에는 최대 600만 원이 지급된다. 총상금 규모는 2650만 원이다.
선정된 팀에는 데이터·AI 분야 전문가가 전담 멘토로 참여해 아이디어 고도화와 서비스 완성도를 높일 1:1 맞춤형 멘토링을 제공한다.
참가자는 공공데이터포털, 경기도데이터드림, 경기데이터분석포털 등에서 제공되는 공공데이터와 통신사·카드사 등 민간 데이터를 활용해 창업 아이디어를 기획하거나 서비스를 개발할 수 있다.
이번 대회는 행정안전부가 주관하는 '범정부 공공데이터·AI 활용 창업경진대회'의 경기도 예선을 겸하며 일부 수상팀은 9월 통합 본선 진출 후보로 추천된다.
참가 신청은 5월 29일까지 경기기업비서 누리집을 통해 온라인으로 접수할 수 있다.
박원열 AI데이터행정과장은 "AI와 공공데이터를 활용한 창업은 미래 경제성장과 사회적 가치 창출의 핵심"이라며 "창의적이고 실현 가능한 아이디어가 다양하게 발굴되길 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com