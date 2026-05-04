동해북평청년회의소, '1회 무릉별유천지 종이비행기 페스티벌' 5일 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

종이비행기 대회·스탬프투어·체험부스 등 가족 참여 프로그램 풍성

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제104회 어린이날을 맞아 동해 청년들이 지역 아이들을 위해 준비한 특별한 축제가 열린다.

강원 동해시 동해북평청년회의소는 5일 동해시 무릉별유천지 일원에서 '청년들의 따뜻한 마음으로 준비한 어린이날 행사'인 제1회 '무릉별유천지 종이비행기 페스티벌'을 개최한다고 밝혔다.

2026 무릉별유천지 종이비행기 페스티벌.[사진=동해북평청소년회의소] 2026.05.04 onemoregive@newspim.com

행사는 이날 오전 10시 30분부터 오후 3시까지 잔디광장에서 진행되며 '종이비행기 멀리 날리기 대회'를 중심으로 아이와 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 놀이·체험 프로그램이 마련된다.

종이비행기 대회 외에도 동해시 마스코트와 함께하는 스탬프 투어, 가족사진관, 버블쇼, 페이스페인팅, 전통놀이마당·사물놀이 체험, 굴삭기 시승 및 포토존, 무드등·비누·캔들·향수 만들기 체험 등이 준비됐다. 팝콘 나눔과 아이들을 위한 간식·기념품은 선착순으로 제공된다.

동해북평청년회의소 손재동 회장은 "동해에서 나고 자란 꼬마들이 어느덧 든든한 부모와 삼촌이 돼, 동해시의 미래인 어린이들에게 좋은 추억을 선물하고 지역사회 발전에 기여하고자 열정을 모았다"며 "아이들이 하늘을 나는 종이비행기에 꿈을 싣고 가족이 함께 웃는 어린이날이 되길 바란다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com