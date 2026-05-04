수원시, 정조대왕 능행차 정조대왕·혜경궁 홍씨 역 맡을 시민 모집

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정조대왕 역 30~49세(1996~1977년생) 남성, 혜경궁 홍씨 역 52~60세(1974~1966년생) 여성 대상

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026 정조대왕 능행차 공동재현' 행사에서 정조대왕·혜경궁 홍씨 역을 맡을 시민을 5월 15일까지 모집한다고 4일 밝혔다.

선발대회 홍보 포스터. [사진=수원시]

다음 달 7일 열리는 2026 정조대왕·혜경궁 홍씨 선발대회에서 정조대왕 역 1명, 혜경궁 홍씨 역 1명을 선발한다. 선발된 시민은 2026 정조대왕 능행차 수원 구간 주요 배역을 맡고, 사전 홍보 활동에도 참여한다.

선발일 기준 수원시에 주소지·사업장·직장을 둔 시민이 지원할 수 있다. 정조대왕 역은 30~49세(1996~1977년생) 남성, 혜경궁 홍씨 역은 52~60세(1974~1966년생) 여성이 대상이다.

지원자는 5월 15일 오후 5시 30분까지 수원문화원을 방문하거나 전자우편(cc440sw@daum.net)으로 응모원서 등 신청 서류를 제출해야 한다.

응모원서에는 거주 지역 동장 또는 시의원의 추천서가 포함돼야 한다. 자세한 내용은 수원문화원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

5월 20일 서류심사를 거쳐 5월 29일 오리엔테이션을 진행한다. 6월 7일 오후 7시 수원 화성행궁 광장에서 선발대회를 개최할 예정이다.

수원시 관계자는 "2026-2027 수원 방문의 해와 수원화성 축성 230주년을 맞아 시민이 참여하는 뜻깊은 선발대회"라며 "정조의 애민 정신과 혜경궁 홍씨의 품격을 함께 표현해 줄 시민의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com