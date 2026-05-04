경기도, 미취업 청년 어학·자격시험 응시료 최대 30만원 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'경기청년 역량강화 기회지원' 사업 참여자 11일부터 모집

청년의 취업 준비 부담을 줄이고 진로 설계를 돕는 기반

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 미취업 청년에게 어학·자격시험 응시료를 지원하는 '경기청년 역량강화 기회지원' 사업 참여자를 오는 11일부터 모집한다.

경기도는 미취업 청년에게 어학·자격시험 응시료를 지원하는 '경기청년 역량강화 기회지원' 사업 참여자를 오는 11일부터 모집한다. [사진=경기도]

4일 도에 따르면 신청일 기준 경기도에 거주하는 미취업 청년이라면 지난해 지원 여부, 회당 지원 금액 제한 없이 최대 30만 원까지 응시료를 지원받을 수 있다. 다만 동일한 시험은 연 3회까지 지원된다.

신청 시점이 아닌 시험 응시일 기준으로 미취업 여부를 확인하며, 1년 미만 단기 근로자도 미취업으로 간주한다. 청년 기준은 주소지 시군별 조례에서 정한 연령에 따른다.

지원되는 시험 종류는 ▲어학시험 19종▲한국사▲국가기술자격 541종▲국가전문자격 345종▲국가공인 민간자격 99종 등 총 1005종이다. 지원금은 지난해 12월부터 올해 11월까지 응시한 시험에 적용된다.

접수는 5월 11일부터 12월 4일까지 경기도일자리재단 통합접수시스템 '잡아바 어플라이' 누리집에서 진행된다. 올해는 성남시를 제외한 30개 시군이 참여하며 시군별 예산 소진 시 모집이 조기 마감될 수 있다.

김선화 경기도 청년기회과장은 "응시료 지원은 청년의 취업 준비 부담을 줄이고 진로 설계를 돕는 기반"이라며 "최근 '쉬었음 청년' 증가 등 청년 고용 불안이 지속되는 상황에서, 더 많은 청년이 도전에 나설 수 있도록 지원 자격 종류와 운영 내용을 지속 개선하며 실질적 역량강화 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com