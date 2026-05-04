경기도 '예술인 기회소득' 11일부터 접수 시작

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"창작활동을 지속적으로 지원해 예술인이 자립할 수 있는 기반 마련에 최선"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 오는 11일부터 '예술인 기회소득' 접수를 시작한다고 4일 밝혔다.

도에 따르면 예술인 기회소득은 예술활동의 사회적 가치창출에 대한 보상을 통해 예술인의 지속적인 창작활동을 지원하는 경기도 예술정책이다.

2026 예술인기회소득 포스터. [사진=경기도]

신청대상은 도내 28개 시군(용인·고양·성남 미참여)에 거주하는 19세 이상 개인소득인정액이 중위소득 120% 이하이면서 유효한 예술활동증명서를 소지한 예술인이다.

5월 11일부터 6월 19일까지 온라인은 경기민원24, 오프라인은 주소지 시·군청 또는 읍·면·동으로 방문신청하면 된다.

경기도는 신청 예술인의 소득조사와 예술활동준비금, K-ART 청년 창작자 지원사업 중복수혜 여부 조사 등을 거쳐 오는 7월부터 2회에 걸쳐 150만 원을 지급할 예정이다. 지급금액과 시기는 선정인원에 따라 달라질 수 있다.

경기도 관계자는 "예술인 기회소득을 받은 예술인들이 실제 공연·전시·행사에 참여해 활동 기회를 넓히도록 지원하는 '예술인 기회소득 확산사업'도 6월부터 시작된다"며 "예술인의 창작활동을 지속적으로 지원해 예술인이 자립할 수 있는 기반 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com