경기도 '예술인 기회소득' 11일부터 접수 시작

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 4일 11일부터 예술인 기회소득 접수를 시작한다.
- 대상은 도내 28개 시군 거주 중위소득 120% 이하 예술인이다.
- 7월부터 150만 원을 2회 지급하며 확산사업도 추진한다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 오는 11일부터 '예술인 기회소득' 접수를 시작한다고 4일 밝혔다.
도에 따르면 예술인 기회소득은 예술활동의 사회적 가치창출에 대한 보상을 통해 예술인의 지속적인 창작활동을 지원하는 경기도 예술정책이다.
신청대상은 도내 28개 시군(용인·고양·성남 미참여)에 거주하는 19세 이상 개인소득인정액이 중위소득 120% 이하이면서 유효한 예술활동증명서를 소지한 예술인이다.
5월 11일부터 6월 19일까지 온라인은 경기민원24, 오프라인은 주소지 시·군청 또는 읍·면·동으로 방문신청하면 된다.
경기도는 신청 예술인의 소득조사와 예술활동준비금, K-ART 청년 창작자 지원사업 중복수혜 여부 조사 등을 거쳐 오는 7월부터 2회에 걸쳐 150만 원을 지급할 예정이다. 지급금액과 시기는 선정인원에 따라 달라질 수 있다.
경기도 관계자는 "예술인 기회소득을 받은 예술인들이 실제 공연·전시·행사에 참여해 활동 기회를 넓히도록 지원하는 '예술인 기회소득 확산사업'도 6월부터 시작된다"며 "예술인의 창작활동을 지속적으로 지원해 예술인이 자립할 수 있는 기반 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com