"한 달도 안 돼 4만명 육박"…충북도청 '그림책정원 1937' 흥행

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평일도 1000여 명 발길…도청 일대 '머무는 문화공간' 변모

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도청의 '그림책정원 1937'이 개관 한 달도 채 되지 않아 방문객 4만 명에 육박하며 도심 문화공간으로 빠르게 자리 잡고 있다.

4일 충북도에 따르면 지난달 30일 기준 누적 방문객은 3만7000명이다.

'그림책정원 1937' 찾은 방문객들. [사진=충북도] 2026.05.04 baek3413@newspim.com

주말뿐 아니라 평일에도 하루 1000명 이상이 찾고 단체 관람까지 이어지며 안정적인 관람 흐름이 형성됐다.

가족 단위 방문객을 중심으로 체류 시간이 늘고 젊은 층 유입도 이어지면서 '다시 찾는 공간'으로 확장되는 분위기다.

한 학부모는 "책과 체험을 함께 즐기며 하루를 보내기 좋다"고 말했다.

방문객은 청주를 넘어 세종·대전 등 인근 지역으로 확산되고 있다.

지난 주말 도청 일원에서 열린 미디어아트, 국가유산 야행, 그림책페어 등과 연계 행사에는 이틀간 1만 명 이상이 몰렸다.

체험 프로그램과 쉼터, 공연 등이 어우러지며 도청 일대는 행정 공간에서 '머무는 문화공간'으로 변모하고 있다.

방문객 증가에 따라 원도심 상권에도 활기가 돌고 있다.

도 관계자는 "전시·체험 프로그램을 확대하고 하반기 기획 전시를 추진해 그림책정원 1937을 중심으로 도심 문화거점을 강화할 계획"이라고 전했다.

baek3413@newspim.com