[프로축구] K리그2에서 열린 '수원 더비', 수원FC 3-1로 웃어

AI 핵심 요약beta
- 수원FC가 3일 수원 삼성을 3-1로 꺾으며 첫 수원 더비에서 승리했다.
- 하정우가 멀티골을 완성하며 후반 역전승을 주도했고 4위로 올랐다.
- 서울 이랜드는 김포FC를 2-1로 이기며 2위와 승점 격차를 3으로 줄였다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=K리그2 첫 '수원 더비'에서 수원FC가 먼저 웃었다.
수원FC는 수원종합운동장에서 열린 수원 삼성과 하나원큐 K리그2 2026 10라운드 홈 경기에서 3-1로 승리했다. 5경기 만에 승리한 수원FC는 4위(5승 2무 2패·승점 17)에 올랐다. 수원 삼성은 승점 22(7승 1무 2패)로 1위 부산과 간격을 좁히지 못했다.
경기 흐름은 수원이 먼저 가져갔다. 전반 18분 헤이스가 뒤에서 올린 코너킥을 고승범이 대포알 슈팅으로 선취골을 기록했다. 전반 수원FC는 유효 슈팅을 하나도 만들어내지 못했다. 일방적으로 밀렸다.
그러나 후반 시작과 함께 수원FC의 반격이 시작됐다. 후반 4분 하정우는 프리조가 건넨 침투 패스로 기회를 잡은 후 슈팅으로 동점골을 넣었다. 이후 후반 25분 이시영의 패스를 받고 시도한 슈팅이 크로스바를 맞고 떨어지며 행운의 역전골로 이어졌다.
마침내 후반 39분 하정우가 볼을 뺏은 후 질주했고 다시 잡은 기회를 놓치지 않았다. 공은 그대로 골문으로 향했고, 하정우의 멀티 골이 완성됐다.
서울 이랜드는 목동종합운동장에서 열린 김포 FC와 경기에서 2-1로 승리하며 승점 19(6승 1무 3패)로 2위 수원과 승점을 3으로 줄였다.
두 팀은 후반 40분까지 1-1 팽팽한 승부를 이어갔다. 그러나 후반 41분 박재환을 막는 과정에서 임청석이 핸드볼을 범해 페널티킥을 내줬다. 여러 반복 끝에 결국 에울레르의 슈팅으로 서울 이랜드가 득점에 성공했다. 김포는 공격수 루안의 보복성 행위, 골키퍼 손정현의 득점 기회 저지를 이유로 퇴장당하며 수적 열세에 처했고 결국 추가 득점에 실패했다.
대구는 대구아이엠(iM)뱅크파크에서 경남을 2-0으로 제압했다. 대구는 6위(4승 2무 3패·승점 14)에, 경남은 14위(2승 2무 5패·승점 8)에 머무르고 있다.
지난달 20일부터 최성용 감독과 새 시작을 한 대구는 부임 후 첫 경기에서 김주공, 세징야의 골로 승리를 최 감독에게 선물했다.
화성은 홈인 화성종합경기타운에서 안산 그리너스에 2-0으로 스일하며 올 시즌 첫 연승을 달렸다. 이 승리로 화성은 승점 15(5위·4승 3무 3패)를 기록했다. 2연패 중인 안산은 12위(3승 2무 5패·승점 11)가 됐다.
전반전 당시 화성이 안산의 골문을 꾸준히 두드렸지만, 안산 골키퍼 이승빈의 선방에 막혔다. 그러나 후반 6분 김대환의 크로스가 김병오의 헤더로 연결되며 골로 이어졌다. 여기에 우제욱의 추가 골이 터지면서 기분 좋은 승리를 이어갔다.
부산은 김해종합운동장에서 신생팀인 김해FC2008을 1-0으로 격파했다. 1위를 굳건히 지킨 부산과 달리 김해의 최하위(무승 2무 7패·승점 2) 탈출이 쉽지 않아 보인다.
성남FC는 용인미르스타디움에서 용인 FC를 2-1로 꺾으며 10위(3승 4무 2패 ·승점 13)에 올랐다. 용인은 승점 6으로 15위(1승 3무 5패)에 그쳤다.
천안시티FC는 천안종합운동장에서 충남아산FC 1-0으로 이기며 7경기 무패(3승 4무)로 7위(3승 5무 1패 ·승점 14)에 자리하고 있다. 충남아산은 11위(3승 3무 3패 ·승점 12)다.
파주 스타디움에서 열린 파주 프런티어와 충북청주FC는 0-0으로 승부를 겨루지 못하며 승점 1씩 나눠 가졌다. 파주는 8위(4승 1무 5패·승점 13)로 김포, 성남과 승점은 같지만, 득점, 승수에서 앞서며 더 높은 순위를 유지 중이다. 충북 청주는 13위(무승 8무 2패·승점 8)에 머무르고 있다.
willowdy@newspim.com