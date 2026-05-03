민주당 김천시장 후보 나영민 확정…영주시장 결선 투표서 우창윤 1위

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 경북도당 공관위가 3일 김천시장 후보로 나영민 의장을 확정했다.
- 경산시3·안동시3·예천군1 선거구에 윤중호·손진걸·남정해를 단수 공천했다.
- 추가 공모를 4일부터 7일까지 실시하며 후보 추천 선거구를 확대했다.
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민주당 공관위, 기초단체장 16곳·광역의원 18곳·기초의원 69곳 확정...4~7일까지 추가 공모
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 민주당 김천시장 후보로 나영민 김천시의회 의장이 확정됐다.
또 경산시3·안동시3·예천군1선거구 광역의원 후보에는 윤중호 전 경산시의원, 손진걸 민주당 안동예천지역위 사무국장, 남정해 전 경북도의회 수석전문위원이 각각 단수 공천됐다.
더불어민주당 경북도당 공직선거후보자추천관리위원회(공관위)는 3일 제16차 공관위 회의 결과를 발표했다.
공관위 회의 결과에 따르면 김천시장 공천후보로 나영민 현 김천시의회 의장이 확정됐다.
또 광역의원의 경우, 경산시 제3선거구는 윤중호 전 경산시의원이, 안동시 제3선거구는 손진걸 전 더불어민주당 안동예천지역위 사무국장, 예천군 제1선거구는 남정해 전 경북도의회 수석전문위원이 각각 단수 후보로 추천됐다.
이와 함께 선거구 변경을 신청한 배향선 후보는 광역의원 경산시 제5선거구로, 최미연 후보는 안동시 제2선거구로, 김기훈 후보는 기초의원 영주시 '가' 선거구에, 손태식 후보는 포항시 '바' 선거구에 단수 추천됐다.
민주당 경북도당 공관위의 이날 발표로 후보를 추천한 선거구는 기초단체장 16곳, 광역의원 18곳, 기초의원 69곳으로 늘어났다.
경북도당 공관위는 '6·3 지방선거'를 한 달 앞두고 이달 4일부터 7일까지 막바지 추가 공모를 실시한다.
오일영 공관위원장은 "민주당의 열세 지역이지만 수차례 추가 공모를 통해 지역을 짊어질 우수한 인재를 공천하는 데 최선을 다했다"며 "이제는 도민 여러분께서 지역의 발전과 변화를 위해 민주당 후보들에게 애정과 관심을 보내주시길 간곡히 부탁드린다"고 말했다.
한편 경북도당 선거관리위원회는 지난 2일 영주시장 결선 투표 결과 우창윤 전 더불어민주당 서울시의원 후보가, 기초의원 상주시 '다' 선거구는 장용운 전 더불어민주당 상주문경지역위원장이 각각 1위를 차지했다고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com