인천시민사회단체, 한국환경공단 이전 반대·수도권매립지 사용 종료 촉구

AI 핵심 요약beta
- 인천 시민단체들이 3일 한국환경공단 지방 이전을 반대했다.
- 수도권매립지 사용 종료와 공단 인천 잔치를 촉구했다.
- 유정복 인천시장 후보가 매립지관리공사 이관과 공단 존치를 지지했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천지역 시민사회단체들이 인천 서구의 한국환경공단 이전 반대와 함께 수도권매립지 사용 종료를 촉구하고 나섰다.
수도권매립지 문제해결 범시민운동본부와 검단·서구 주민단체는 3일 오후 수도권매립지 인근 공원에서 집회를 갖고 정부의 지방 이전 추진 대상에서 한국환경공단 제외와 수도권매립지 사용 종료에 지역 정치권이 적극 나서줄 것을 촉구했다.
이들 단체는 공동선언문을 통해 "정부는 수도권매립지를 종료하지도 않은 채 매립지 주변 등을 관리하는 한국환경공단을 주요 지방 이전 공공기관으로 검토하고 있다"고 밝혔다.
그러면서 "인천 정치권은 이전 대상 기관에서 한국환경공단이 제외되도록 지방선거 이전에 이재명 대통령의 방침을 받아야 한다"고 주문했다.
이들은 또 "정부는 수도권매립지관리공사 관할권을 인천시로 이관하고 수도권 생활폐기물 직매립 금지를 원칙대로 시행하는 등 수도권매립지 종료 방안을 조속히 제시하라"고 촉구했다.
이날 집회에 참석한 유정복 국민의힘 인천시장 후보는 "수도권매립지관리공사의 인천 이관과 한국환경공단의 인천 존치는 당연한 것이다"며 "시민들과 공동으로 대응해 나가겠다"고 했다.
hjk01@newspim.com