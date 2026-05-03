[H리그] '이요셉 결승 득점' 인천도시공사, 창단 20년 만에 핸드볼 챔프전 첫 우승

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 인천도시공사가 창단 20년 만에 처음으로 핸드볼 H리그 남자부 정상에 올랐다.

인천도시공사는 3일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장(티켓링크 라이브 아레나)에서 열린 2025-2026 신한 SOL 핸드볼 H리그 남자부 챔피언결정전(3전 2승제) 2차전에서 SK호크스를 26-25(12-11 14-14)로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] H리그 남자부 정규리그 최우수선수(MVP)를 수상한 인천도시공사 이요셉 [사진=한국핸드볼연맹] 2026.05.03 football1229@newspim.com

지난 1일 1차전에서 24-21로 이겼던 인천도시공사는 챔피언결정전 2승을 달성하며 우승을 확정했다. 2006년 창단 이후 첫 챔프전 우승이다.

정규리그 1위에 이어 챔피언결정전까지 제패하며 창단 첫 통합 우승도 달성했다. 인천도시공사는 H리그 전신인 SK핸드볼 코리아리그를 포함해 챔피언결정전 4번째 도전 끝에 정상에 섰다.

경기 초반부터 인천도시공사가 흐름을 주도했다. 인천도시공사는 전반 시작과 함께 가로채기에 이은 속공 득점으로 앞서 나갔으나, 전반 중반 추격을 허용해 9-8이 됐다.

그러나 인천도시공사는 강덕진과 김진영의 연속 득점으로 다시 달아났고, 전반을 12-11로 앞선 채 마쳤다.

후반은 접전이었다. 양 팀이 한 골씩 주고받는 흐름 속에서 승부는 막판에 갈렸다. 정규리그 최우수선수(MVP) 이요셉이 해결사로 나섰다.

이요셉은 23-23으로 맞선 후반 23분 이후 9m 중거리슛 등을 포함해 3점을 몰아넣으며 흐름을 잡았다.

인천도시공사가 2025-2026 신한 SOL H리그 남자부 챔피언결정전에서 우승을 차지했다. [사진=한국핸드볼연맹 SNS 캡처] 2026.05.03 football1229@newspim.com

SK호크스는 경기 종료 직전 마지막 프리스로 기회를 얻었지만, 인천도시공사 수비벽을 넘지 못했다. 결국 인천도시공사가 1골 차 승리를 지켜냈다.

SK호크스는 3년 연속 챔피언결정전에 올랐지만 또다시 준우승에 머물렀다. 번번이 고배를 마시게 했던 10시즌 연속 통합 우승팀 두산이 플레이오프에 오르지 못해 우승 적기로 여겨졌으나, 이번에는 인천도시공사에 패하며 좌절했다.

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