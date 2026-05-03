이정학 예비후보 선거사무소 개소…"스쳐 지나가는 도시에서 머무는 도시로"

우상호 "이번 선거는 동해에서 새로운 희망과 미래 만드는 선택이 되어야 한다"

이정학 "해양안보 산업 결합한 '네이비시티' 추진, 새로운 성장동력 만들겠다"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 이정학 동해시장 예비후보가 3일 선거사무소 개소식을 열고 "스쳐 지나가는 도시가 아닌 머무는 동해시로 구조를 바꾸겠다"며 본격적인 선거전에 돌입했다.

이날 개소식에는 우상호 강원도지사 예비후보와 허영 국회의원, 안승호·이상웅 공동선대위원장, 이원종 후원회장을 비롯한 당원·지지 시민들로 선거사무소가 인산인해를 이뤘다.

이정학 동해시장 예비후보와 우상호 강원도지사 예비후보가 지지자들의 환호에 답하고 있다.[사진=우상호 선거사무소] 2026.05.03 onemoregive@newspim.com

안승호 선대위원장은 환영사에서 "더불어민주당 동해시는 30년 동안 한 번도 지방권력을 교체하지 못했다"며 "이재명 정부가 잘하고 있는 지금이 동해시 지방 정권 교체의 유일한 기회라고 생각한다"고 말했다.

그는 "도지사는 우상호, 동해시장은 이정학, 도의원과 시의원도 함께 원팀을 만들어 달라"며 "북극항로 시대 중심도시 동해를 해양도시로 키울 출항의 선장이 이정학 후보"라고 강조했다.

우상호 강원도지사 예비후보는 "경선에서 경쟁했던 분들이 결과를 승복하고 선대위원장을 맡아 함께 나서는 모습이 동해 민주당의 아름다운 모습"이라며 "그만큼 이번에는 동해시에서 시장이 꼭 바뀌어야 한다는 절실함이 담겨 있다"고 말했다.

우 예비후보는 영동권 국민의힘 단체장·의원들의 각종 비리·재판 상황을 거론하며 "몇십 년 동안 한쪽만 찍어 줘도 어차피 찍어 준다고 생각하니 오만해진 것"이라며 "이번 선거는 잘못을 저지른 시장·군수에 대한 엄중한 경고이자, 동해에서 새로운 희망과 미래를 만드는 선택이 되어야 한다"고 강조했다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 강원도지사 예비후보가 이정학 동해시장 예비후보와 안승호.이상웅 선대위원장을 격려하고 있다. 2026.05.03 onemoregive@newspim.com

그는 이정학 후보에 대해 "오로지 경청하는 사람이 되겠다는 다짐이 인상 깊다"며 "행정은 하고 싶은 대로 하는 게 아니라 시민의 목소리에 귀 기울이는 것인데, 진실되고 성실한 준비된 후보가 바로 이정학"이라고 치켜세웠다.

우 예비후보는 "자연환경과 전기·물, 수출항을 모두 갖춘 동해는 어마어마한 가능성을 가진 도시"라며 "도지사 우상호와 시장 이정학이 손잡으면 장관을 찾아가서라도 필요한 예산과 사업을 따와 동해를 확 바꿔 놓겠다"고 약속했다.

개소식 현장에는 참석하지 못한 중앙당·외부 인사들의 영상 축사도 이어졌다. 김병주·정춘숙·조응천 의원 등 민주당 인사들은 "이정학 후보는 인품과 능력, 비전을 모두 갖춘 유능한 일꾼" "말이 아닌 결과, 약속이 아닌 성과로 시민 삶을 바꿀 실천형 정치인"이라고 소개했다.

이재강 의원은 "이재명 대통령처럼 일하는 민주당 시장이 동해에도 필요하다"며 "러시아와 일본을 잇는 북방 평화 시대와 함께 동해의 미래가 이번 선거에 달려 있다"고 강조했다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 안승호 선대위원장이 이정학 동해시장 예비후보를 비롯한 시도의원 예비후보자들을 소개하고 있다. 2026.05.03 onemoregive@newspim.com

이원종 후원회장과 송영길 전 대표 등도 "동해는 북방항로·크루즈 관광의 거점이 될 도시"라며 "이정학 후보가 평화의 동해, 해양 관광·물류 중심도시 비전을 실현해 주길 기대한다"고 응원했다.

이정학 동해시장 예비후보는 "오늘 이 자리(개소식)는 단순한 선거사무소 문을 여는 행사가 아니라 동해를 바꾸기 위한 첫걸음이자 시민과 함께 미래를 여는 출발점"이라며 "봄비가 동해시의 새로운 시작을 알리는 희망의 비처럼 느껴진다"고 인사를 건넸다.

이 예비후보는 "요즘 동해의 현실을 보면 기업·소상공인·자영업자는 생존의 어려움을 호소하고 청년들은 도시를 떠나며 도시는 활력을 잃어가고 있다"고 진단했다. 그는 "이것은 시민의 잘못이 아니라 도시 구조의 문제"라며 "현재 동해시는 사람이 머무는 도시가 아니라 스쳐 지나가는 도시"라고 규정했다.

그는 "북방을 중심으로 체류형 관광도시로 전환해 크루즈·야간 관광과 체류형 인프라를 유기적으로 연결하고, 관광 소비가 시장과 지역 상권으로 이어지게 하겠다"고 약속했다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이정학 동해시장 예비후보가 선거사무소 개소식에서 시민이 체감하는 동해시를 만들어가는데 여러분이 함께 해 달라고 호소하고 있다. 2026.05.03 onemoregive@newspim.com

또한 "국비 확보 전담 조직을 신설하고 공모사업과 민간 투자 유치에 적극 나서 '실질적으로 돈이 들어오는 도시'를 만들겠다"며 "투자 유치 원스톱 시스템과 인허가 패스트 트랙으로 기업하기 좋은 환경을 조성해 청년들이 떠나지 않는 일자리 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

시민 안전 공약도 제시했다. 이 예비후보는 "응급의료 30분 책임도시를 구축해 응급환자가 30분 안에 치료를 시작할 수 있도록 하겠다"며 "병원 간 협력과 이송 시스템을 개선해 동해에서는 생명만큼은 반드시 지켜지도록 하겠다"고 강조했다.

해양·안보 자원을 활용한 미래 전략도 내놨다. 그는 "동해는 해군 1함대와 해양경찰청이 있는 동해안 전략 핵심 도시"라며 "해양안보 산업을 결합한 '네이비시티'를 추진해 방산·해양 산업을 육성하고 국가예산을 유치하는 새로운 성장동력을 만들겠다"고 말했다.

이정학 예비후보는 "도시는 저절로 바뀌지 않는다. 선택이 도시를 바꾸고 리더가 그 변화를 완성한다"며 "이재명 대통령, 우상호 도지사 후보와 함께 '삼각편대'를 이루어 시민이 체감하는 변화를 반드시 만들어 내겠다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "동해를 바꾸는 일에 함께해 달라. 말이 아닌 결과로 반드시 보답하겠다"며 지지를 호소했다.

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