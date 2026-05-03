'축구 국대' 황인범, 발목 부상으로 결국 시즌아웃…월드컵 출전 불투명

AI 핵심 요약beta
- 황인범이 3일 페예노르트 시즌 아웃됐다.
- 3월 15일 엑셀시오르전 발목 부상으로 교체됐다.
- 대표팀 A매치 결장하고 월드컵 악재 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 국가대표 미드필더 황인범(페예노르트)이 부상 때문에 시즌 아웃됐다.
네덜란드 매체 '1908.NL'은 3일(한국시간) "황인범이 페예노르트의 시즌 남은 경기에 나오지 못한다. 지난 3월 엑셀시오르와 맞대결에서 발목 부상을 당한 것으로 보인다"고 전했다.
황인범은 지난 3월 15일 엑셀시오르와 2025-2026시즌 네덜란드 프로축구 에레디비시 27라운드 홈 경기에 선발 출전했다. 그러나 전반 40분 중앙선 부근에서 볼을 두고 다투던 황인범은 상대에게 발등을 밟힌 후 쓰러졌고, 결국 전반 44분 의료진 부축을 받으며 그라운드를 떠나 교체됐다.
이 부상으로 황인범은 3월 예정됐던 한국 축구 국가대표팀에서도 낙마해 코트디부아르, 오스트리아와의 A매치 경기에도 출전하지 못했다. 지난해 9월 종아리 근육, 11월 허벅지 등 부상으로 대표팀과 소속팀 경기에 결장했다.
결국 이번 발목 부상으로 시즌 아웃까지 당했다. 황인범의 이탈은 2026 북중미 월드컵을 한 달 정도밖에 남겨두지 않은 대표팀에도 악재다.
대표팀을 이끄는 홍명보 감독은 지난 3월 치른 A매치 경기에 황인범 없이 김진규(전북), 박진섭(저장), 백승호(버밍엄) 등으로 중원을 꾸렸지만 모두 패했다.
willowdy@newspim.com