[MLS] 손흥민 8도움 단독 선두, '흥부 듀오 가동' LAFC 샌디에이고와 2-2 무승부

AI 핵심 요약beta
- 손흥민이 3일 샌디에이고FC전에서 후반 투입 후 도움을 기록했다.
- LAFC는 0-2 뒤진 상황에서 손흥민 도움과 추가시간 동점골로 2-2 무승부했다.
- 손흥민은 리그 8호 도움으로 단독 선두에 올랐으나 첫 골은 여전하다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC의 손흥민이 리그 8호 도움을 기록하며 리그 도움 부문 단독 선두로 올라섰다.
LAFC는 3일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 스냅드래곤 스타디움에서 열린 2026 MLS 11라운드 샌디에이고FC와 원정 경기에서 2-2로 비겼다.
LAFC는 승점 1을 추가하며 서부 콘퍼런스 3위(승점 21)를 지켰다. 샌디에이고는 9경기 연속 무승(3무 6패)에 빠지며 11위(승점 12)에 그쳤다.
벤치에서 경기를 시작한 손흥민은 팀이 0-1로 뒤진 후반 15분 라이언 라포소 대신 투입됐다. LAFC가 후반 26분 추가 실점하며 0-2로 끌려가던 후반 37분, 손흥민은 드니 부앙가의 추격골을 도우며 반격의 발판을 만들었다.
이 도움으로 손흥민은 리그 9경기에서 도움 8개를 기록해 MLS 도움 부문 단독 1위가 됐다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵까지 포함하면 공식전 시즌 14호 도움이다. 다만 아직까지 리그 첫 골은 나오지 않았다.
경기 초반 흐름은 샌디에이고가 잡았다. 샌디에이고는 전반 7분 코너킥 상황에서 안데르스 드레이어의 크로스를 마르쿠스 잉바르트센이 헤더로 마무리하며 선제골을 넣었다.
LAFC는 손흥민을 투입하며 후반에 반전을 노렸다. 하지만 후반 26분 빌드업 과정에서 패스 실수가 나오며 추가 실점했다. 공을 가로챈 샌디에이고는 드레이어의 패스를 받은 잉바르트센이 오른발 슈팅으로 두 번째 골을 넣었다.
하지만 손흥민은 포기하지 않았다. 후반 37분 손흥민이 연결한 공을 부앙가가 어려운 각도에서 왼발로 마무리하며 한 골 따라붙었다.
LAFC는 후반 추가시간 극적으로 균형을 맞췄다. 추가시간 16분 코너킥 상황에서 마티유 쇼이니에르가 헤더로 떨어뜨린 공을 라이언 홀링스헤드가 왼발슛으로 동점골을 터뜨리며 팀을 패배 수렁에서 건졌다.
football1229@newspim.com