임태희 경기교육감 후보 "교육 현장의 악성 민원 직접 나서 대응 할 것"

AI 핵심 요약beta
- 임태희 경기도교육감 예비후보가 3일 악성 민원 대응에 교육감이 직접 나서겠다고 밝혔다.
- 임 예비후보는 재임 기간 중 교육감 명의로 14건의 형사고발을 진행하며 무관용 원칙을 입증했다.
- 의정부 호원초등학교의 교권보호 드림팀 운영 사례를 도내 전역으로 확산시킬 방침이다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 예비후보가 교육 현장의 고질적인 문제인 악성 민원에 대해 교육감이 직접 전면에 나서 대응하겠다는 강력한 의지를 표명했다.
임 예비후보는 3일 "다가오는 2학기에도 흔들림 없는 교권 보호에 나설 것이며, 교육 현장을 멍들게 하는 악성 민원에는 교육감이 직접 나서 고발하겠다"고 밝혔다. 이는 임 예비후보가 2022년 교육감 취임 이후 최우선 과제로 추진해 온 '교권 보호' 정책의 연장선이다.
임 예비후보는 재임 기간 중 교육활동을 심각하게 침해하는 악성 민원과 폭력 행위에 대해 총 14건의 교육감 명의 형사고발을 진행하며 '무관용 원칙'을 입증했다.
과거 교사 개인이 홀로 법적 분쟁과 스트레스를 감당해야 했던 구조에서 벗어나, 교육청이라는 기관이 중심이 되어 대응하는 시스템을 구축했다는 평가다. 임 예비후보는 "필요한 경우 교육감이 직접 나서겠다"는 원칙을 다시 한번 확약했다.
특히 임 예비후보는 의정부 호원초등학교의 '교권보호 드림팀' 운영 사례를 경기도 모든 학교의 표준 시스템으로 안착시키겠다고 강조했다.
호원초는 최근 부당한 민원이 발생하자 학교 관리자, 교육청 자문 변호사, 민원대응팀이 공동 대응에 나선 결과, 불과 2년 만에 교사들의 '관내 1지망 학교'로 거듭나는 성과를 거두었다. 임 예비후보는 이러한 성공적인 기관 대응 사례를 도내 전역으로 확산시킨다는 방침이다.
임 예비후보는 악성 민원을 '공교육의 뿌리를 흔드는 행위'로 규정하며, 교사들이 안심하고 교육에 전념할 수 있는 환경을 만들겠다고 선언했다.
그는 "더 이상 선생님들이 홀로 감당하는 일이 생기지 않도록 제가 직접 보호자가 되겠다"며 "기관의 대응 시스템과 법률 지원을 더욱 정교하게 다듬어 교사의 사명감을 지켜내겠다"고 덧붙였다.
beignn@newspim.com