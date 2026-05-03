시흥에코센터, 어린이날 전 시설 무료 개방

AI 핵심 요약beta
- 시흥에코센터가 3일 어린이날 5일 전 시설 무료 개방을 밝혔다.
- 시민과 관외 방문객 누구나 오전 9시30분부터 오후 5시30분까지 체험관 등을 즐긴다.
- 어린이들이 놀이 중심으로 탄소중립 문화를 익히도록 마련했다.
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥에코센터가 어린이날을 맞아 오는 5일 하루 동안 전 시설을 무료로 개방한다고 3일 밝혔다. 이번 무료 개방은 시흥시민은 물론 관외 방문객 누구나 이용할 수 있다.
센터에 따르면 행사는 어린이날 당일 오전 9시 30분부터 오후 5시 30분까지 운영되며, ▲탄소중립체험관 ▲팝업 환경 교구전 ▲어린이 에코카 체험존 ▲4D 영상관 ▲유아 놀이터 '에코아이' 등 다양한 체험 공간을 무료로 즐길 수 있다.
시흥에코센터는 그동안 찾아가는 환경학교와 창의체험학교, 환경 인형극, 탄소중립체험관 연계 교육 등 다양한 맞춤형 환경교육 프로그램을 지속적으로 운영하며 생활 속 환경 실천 문화 확산에 힘써왔다.
이번 어린이날 무료 개방은 어린이들이 환경을 어렵고 딱딱한 주제가 아닌 놀이와 체험 중심의 즐거운 경험으로 받아들이고, 자연스럽게 탄소중립 실천 문화를 익힐 수 있도록 마련됐다.
시 관계자는 "어린이날을 맞아 가족이 함께 즐기며 환경의 소중함을 배울 수 있도록 이번 행사를 준비했다"라며 "많은 가족이 방문해 의미 있는 추억을 만들기를 바란다"라고 말했다.
1141world@newspim.com