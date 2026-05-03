수원수목원, 5일 어린이·가족 체험 프로그램 마련

AI 핵심 요약beta
- 수원수목원이 3일 어린이날 맞아 5일 프로그램 운영한다.
- '반가워! 나의 친구 반려식물'로 화분 심기 체험한다.
- '에어아바타 산책'과 스탬프 투어로 가족 추억 만든다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원수목원은 어린이날을 맞아 오는 5일 일월수목원과 영흥수목원에서 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.
자연 속에서 즐거운 추억을 만들 수 있도록, 교육·문화·체험 프로그램으로 구성했다.
어린이들이 참여하며 자연과 친해질 수 있는 체험 중심으로 운영한다.
교육 프로그램 '반가워! 나의 친구 반려식물'은 어린이가 화분에 식물을 심어보는 체험이다.
오후 2시부터 4시까지 진행한다.
일월수목원 히어리홀과 영흥수목원 느티나무홀에서 운영하며, 참가비는 5000원이다. 각 수목원 홈페이지에서 사전 예약할 수 있다.
문화 프로그램 '에어아바타와 산책'은 오후 1시부터 5시까지 주제정원 일대에서 진행한다.
꽃과 식물을 형상화한 대형 캐릭터와 함께 산책하며 기념사진을 남길 수 있다.
체험 프로그램으로 '수목원 스탬프 투어'를 운영해 완주자에게 기념 스티커를 제공한다.
일월수목원에서는 커피박 키링 만들기, 영흥수목원에서는 식물 타투 체험을 오후 2시부터 4시까지 운영한다.
수원수목원 관계자는 "어린이날을 맞아 가족이 함께 자연 속에서 즐길 수 있는 프로그램을 준비했다"며 "수목원에서 특별한 하루를 보내며 소중한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com