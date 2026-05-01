전남도 봄철 산불 70% 급감…특별대책기간 16건→5건

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 1일 봄철 대형산불 특별대책기간 산불 5건으로 전년 16건보다 70% 감소했다고 밝혔다.
- 현장 중심 선제 대응으로 산불현장 도 지원관제와 전남산애감시원 1003명 배치해 불법 소각 191건 신고했다.
- 청명·한식 전후 단속 강화와 대응 체계 보완으로 향후 시군 초기 대응과 유관기관 협력을 강화한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 봄철 대형산불 특별대책기간 산불 발생이 전년 대비 약 70% 감소한 것으로 나타났다.
전남도는 대형 산불 특별대책기간(3월 14일~4월 19일) 산불 발생이 5건으로 지난해 같은 기간 16건보다 크게 줄었다고 1일 밝혔다.
도는 이번 감소가 현장 중심의 선제 대응 정책 효과로 분석했다. 기간 중 '산불현장 도 지원관제' 운영, 전남산애감시원 배치, 주말·공휴일 기동단속 등 예방과 대응을 병행했다.
예방 분야에서는 전남산애감시원 활동이 성과를 냈다. 감시원은 22개 시군 297개 읍면동에 1003명이 배치돼 불법 소각 191건을 신고했다. 이는 산불 발생 요인 사전 차단으로 이어졌다.
도는 청명·한식 전후 기간 실국장 중심의 시군 행정지원담당관제를 가동해 단속을 강화했다. 주말과 공휴일에는 산불 취약지역을 집중 점검하고 불법 소각에 대해 단속과 계도를 병행했다.
대응 체계도 강화했다. 산불 발생 시 도 지원관을 시군 통합지휘본부에 즉시 파견해 초기 진화를 지원하고 야간 산불과 대형산불 확산을 차단했다.
전남도는 향후 시군 중심 초기 대응 체계를 보완하고 산림청·경찰·소방 등 유관기관 협력을 강화할 계획이다. 주민 대피 체계도 지속 점검한다.
ej7648@newspim.com