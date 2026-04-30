"12년 만 인구 증가"…대전시, '1.2조 원' 인구정책 가동

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 30일 인구정책위원회를 열고 제3기 위원회를 출범시켰다.
- 지난해 12년 만에 인구 증가세를 올해도 유지하며 3월 말 1050명 늘었다.
- 5대 분야 151개 과제에 1조 2509억 원 투입해 정주 여건을 개선한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 12년 만에 이어진 인구 증가 흐름을 이어가기 위한 본격적인 정책 드라이브에 나섰다.
대전시는 30일 시청 대회의실에서 '2026년 제1회 인구정책위원회'를 열고 제3기 위원회를 출범시키는 한편, 올해 인구정책 시행계획을 심의·확정했다.
시는 지난해 12년 만에 인구가 증가세로 전환된 데 이어 올해도 증가 흐름을 유지하고 있는 점에 주목하고 있다. 실제로 지난해 1572명이 증가한 데 이어 올해도 3월 말 기준 1050명 늘며 상승세가 이어지고 있다.
이에 따라 시는 이 같은 흐름을 확산시키기 위해 시민 체감형 정책을 중심으로 5대 분야 151개 과제에 총 1조 2509억 원을 투입한다.
핵심은 '정주 여건 개선'이다. 돌봄·양육 지원 강화, 청년 일자리 및 주거 안정, 생활인구 유입 기반 확충, 도시 매력도 제고, 사회안전망 강화 등을 통해 인구 증가를 구조적으로 이어가겠다는 전략이다.
주요 사업으로는 어린이 과일간식 지원, 청년 자격증 응시료 지원, 전세 피해 예방 컨설팅, 유성복합터미널 운영, 보문산 관광자원화, 의료·요양 통합돌봄 등이 포함됐다.
특히 대전시는 기존 단순 지원을 넘어 "살고 싶은 도시"로의 전환에 초점을 맞췄다. 교통·관광·복지 등 생활 전반을 개선해 외부 인구 유입과 지역 정착을 동시에 유도한다는 구상이다.
위원회에는 산·학·연 전문가 25명이 참여해 인구 구조 변화 대응 전략을 자문하고 현장 의견을 정책에 반영하는 역할을 맡는다.
한편 대전의 조혼인율은 6.1로 전국 1위를 기록하며 향후 출생 증가에 대한 기대감을 높이고 있다.
유득원 대전시 행정부시장은 "12년 만에 시작된 인구 증가 흐름을 확실한 반등으로 이어가겠다"며 "정주 매력을 높여 미래 세대가 머물고 싶은 도시를 만들겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com