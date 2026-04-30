부탄 총리, '지디 소속사' 갤럭시코퍼레이션 방문…문화 협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 체링 톱게 부탄 총리가 30일 취임 후 첫 방한 중 갤럭시코퍼레이션을 방문했다.
- 방문은 부탄의 행복·웰빙 가치를 알리고 양국 경제 교류를 논의하기 위해 추진됐다.
- 갤럭시코퍼레이션은 지드래곤 소속 AI 엔터테크 기업으로 흑자 전환과 글로벌 확장을 이뤘다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 체링 톱게 부탄 총리가 취임 후 첫 방한 일정 중 하나로 가수 지드래곤 소속사인 글로벌 인공지능(AI) 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션을 전격 방문했다.
30일 갤럭시코퍼레이션에 따르면 이번 방문은 부탄을 타 국가와 차별화된 행복지수, 마음챙김, 웰빙 등을 최우선 가치로 하는 매력적인 투자처로 알리기 위한 톱게 총리의 방한 목적에 따라 추진됐다.
윌리엄 리 부탄문화원 원장의 주관으로 진행된 이번 일정에서 톱게 총리는 조현 외교부 장관, 반기문 전 유엔사무총장 등 국내 주요 인사들과의 만남에 이어 갤럭시코퍼레이션을 방문해 협력 방안을 논의했다.
특히 톱게 총리는 정부 측 공식 일정을 마친 직후 갤럭시코퍼레이션을 전격 방문해 양국 간 실질적인 경제적 교류를 위한 대화를 이어갔다.
현장에는 윤상보 갤럭시코퍼레이션 부사장이 배석하여 부탄이 보유한 고유의 정신적 가치와 엔터테크 기술의 결합 가능성을 확인했으며, 양측은 향후 한국과 부탄 간의 문화 및 경제적 교류가 활발해질 것을 희망하며 지속 가능한 협력 구조를 모색하기로 했다.
최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 "국민의 행복을 국정 운영의 최우선 가치로 두는 부탄의 철학은, 기업의 본질을 '행복'에 두고 최고행복책임자(CHO, Chief Happiness Officer)로서 역할을 수행하고 있는 저의 경영 신념과 맞닿아 있다"며 "단순한 기업 방문을 넘어 국가 간 경제 협력의 가교 역할을 수행하게 되어 뜻깊다"고 밝혔다.
갤럭시코퍼레이션은 최근 이재명 대통령의 인도 및 베트남 경제사절단에 최연소 기업 대표로 합류하며 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 하고 있다.
인도 시장에서의 기술 확산과 베트남과의 전략적 파트너십 구축에 이어, 이번 부탄 총리와의 만남은 갤럭시코퍼레이션이 아시아 전역을 잇는 엔터테크 리더로서 그 위상을 다시 한번 증명하는 계기가 될 전망이다.
지드래곤이 소속된 갤럭시코퍼레이션은 지난해 4분기 매출액이 2988억원을 기록하며 전년 동기 대비 619%의 성장을 이뤘다.
과거의 적자 늪을 완전히 벗어나 영업이익 125억 원을 기록하는 등 완벽한 흑자 전환에 성공했다. 이와 같은 폭발적 성장의 중심에는 소속 아티스트 지드래곤의 월드투어 흥행이 컸다.
여기에 최용호 갤럭시코퍼레이션 대표가 국가 경제 발전에 기여한 공로로 최연소 아시아태평양경제협력체(APEC) 대통령 표창을 수상하며 기업의 대외적 신뢰도가 높아졌다는 평가가 나오고 있다.
또한 갤럭시코퍼레이션이 국내 엔터사 중 최초로 두바이에 중동 법인을 설립하고, 아랍에미리트(UAE)를 거점으로 로봇 및 첨단 미디어 사업 확장에 나설 계획이다.
alice09@newspim.com