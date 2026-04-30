진주시, '농촌 왕진버스' 본격 운영…농업인 의료 접근성 개선

AI 핵심 요약beta
- 경남 진주시가 30일 농촌 왕진버스 운영을 시작했다.
- 수곡면 진서중·고등학교에서 주민 350여 명에게 양방·치과 진료와 물리치료를 제공했다.
- 9월과 11월 추가 운영으로 총 1500여 명 서비스를 계획했다.
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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 의료 취약 농촌을 찾아가는 '농촌 왕진버스' 운영을 시작했다고 30일 밝혔다.
시는 이날 수곡면 진서중·고등학교에서 농업인 등 주민 350여 명을 대상으로 양방·치과 진료와 물리치료, 검안 검사 등을 진행했다.
현장에는 임시 진료 공간을 마련해 주민들이 이동 없이 의료 서비스를 받을 수 있도록 했다.
농촌 지역 특성상 근골격계 질환 노출이 많은 점을 반영해 초음파 물리치료기와 골밀도 측정 장비에 대한 관심이 높았다. 고령 농업인을 중심으로 통증 관리와 골다공증 검사 수요가 집중됐다.
'농촌 왕진버스'는 의료 인프라가 상대적으로 부족한 농촌 지역을 직접 찾아가 양·한방, 치과 진료와 검안, 건강 상담 등을 제공하는 이동형 의료 서비스다. 시는 수곡면을 시작으로 오는 9월과 11월 두 차례 추가 운영해 총 1500여 명에게 서비스를 제공할 계획이다.
시 관계자는 "왕진버스 운영을 통해 농촌 지역 의료 접근성을 높이고 주민 체감형 건강 복지를 강화해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com