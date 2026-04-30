화성시 2026년 제2회 추가경정예산 4조 282억원 최종 확정

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 30일 제2회 추가경정예산 4조 282억 원을 의회에서 확정했다.
- 중동전쟁 대응으로 시민 생활 안정과 취약계층 보호에 중점을 뒀다.
- 고유가 피해지원금 615억 원을 최우선으로 편성했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 중동전쟁에 따른 대외 경제 불확실성과 민생 부담 증가에 대응하기 위해 편성한 2026년 제2회 추가경정예산이 30일 화성특례시의회 심의·의결을 거쳐 최종 확정됐다고 밝혔다.
이번 제2회 추가경정예산 규모는 총 4조 282억 원으로, 2026년 제1회 추가경정예산 대비 788억 원 증가했다.
이번 추경은 정부와 경기도 추경 대응사업을 반영한 긴급·집중형 예산으로 ▲시민 생활 안정 ▲취약계층 보호 ▲교통비 부담 완화 ▲지역경제 회복 ▲재난 대응 역량 강화에 중점을 두고 편성됐다.
가장 큰 비중을 차지하는 사업은 고유가 피해지원금으로 총 615억 원이 반영됐다.
시는 1차 교부금 전액과 2차 교부에 따른 시비 부담분을 포함했으며 2차 교부 국·도비는 성립전예산으로 편성할 예정이다.
교통 분야에는 ▲THE 경기패스 73억 원 ▲2층 전기버스 보급 지원 19억 원 ▲수도권 환승할인 지원 6억 9천만 원이 반영됐다.
복지 분야에는 ▲긴급복지 지원 8억 원 ▲야간연장 돌봄시설 보조인력 지원 5억 7천만 원 ▲산모·신생아 건강관리 지원 20억 원 ▲사회복지시설 돌봄 보조인력 지원 2천만 원이 포함됐다.
경제·환경 분야에는 ▲종량제봉투 제작 및 판매 7억 2천만 원 ▲농지이용 실태조사 지원 9억 원 ▲농촌돌봄서비스 활성화 지원 1억 3천만 원 ▲수산물 상생 할인 지원 1억 3천만 원 ▲AI 소득안정자금 지원 4천만 원이 반영됐다.
재난 대응 분야에는 ▲가뭄 대비 용수개발 10억 원 ▲지방하천 소규모 준설 8천만 원 ▲빗물받이 정비사업 등 8개 사업에 총 11억 원이 편성됐다.
윤성진 화성특례시장 권한대행은 "이번 제2회 추가경정예산은 고유가로 인한 복합위기와 민생 부담 증가에 대응하기 위한 긴급·집중형 예산"이라며 "시민 생활 안정과 취약계층 보호는 물론 지역경제 회복과 교통·재난 대응 역량 강화를 위해 꼭 필요한 재원을 담았다"고 말했다.
이어 "신속한 심의·의결로 예산이 적기에 집행될 수 있도록 협조해 주신 배정수 화성특례시의회 의장을 비롯한 시의원들께 감사드린다"며 "확정된 예산이 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 신속하고 효율적으로 집행해 나가겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com