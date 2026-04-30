평택 고덕국제신도시 '평택 고덕 우미린 프레스티지' 743가구 5월 분양

AI 핵심 요약beta
- 우미건설 컨소시엄이 31일 평택 고덕에 '평택 고덕 우미린 프레스티지'를 분양한다.
- 지하 2층~지상 20층 11개 동 743가구로 구성되며 분양가 상한제가 적용된다.
- 행정타운·교육시설 인접하고 SRT·GTX 등 교통망 이용이 편리하다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 우미건설 컨소시엄이 오는 5월 경기도 평택시 고덕국제화계획지구 내에 '평택 고덕 우미린 프레스티지'를 분양할 예정이다. 해당 단지는 지하 2층~지상 20층, 11개 동 규모로 조성되며 전용면적 84㎡, 94㎡, 101㎡, 111㎡ 등 총 743가구로 구성된다. 공공택지지구에 들어서는 민간분양 단지로 분양가 상한제가 적용된다.
입지 여건을 살펴보면 평택시청과 시의회가 이전할 예정인 행정타운 부지와 중심상업지구 계획 부지가 단지 인근에 위치한다. 교육 시설로는 단지 옆 고덕8초(예정)를 비롯해 중·고등학교 부지가 도보권 내에 계획되어 있다. 또한 평택시와 MOA를 체결한 미국 사립학교 '애니 라이트 스쿨'의 국제학교 설립 예정 부지도 인접해 있다. 문화 시설인 평택 아트센터, 박물관, 도서관 등도 건립이 추진 중이며 함박산 중앙공원 등 녹지 공간 이용이 가능하다.
교통망으로는 평택지제역과 서정리역을 통해 SRT 및 수도권 전철 1호선 이용이 가능하며 평택고덕IC를 통해 도로망 진입이 용이하다. 향후 수원발 KTX, GTX-A·C 노선 연장, BRT 노선 등 광역 교통망 확충 사업이 단계별로 계획되어 있다. 세대 내부는 전용 84㎡ 이상의 중대형 평형으로 구성되며 견본주택은 오는 5월 중 개관할 예정이다. 세부적인 공급 일정과 청약 자격 등은 향후 입주자모집공고를 통해 확인할 수 있다.
ohzin@newspim.com