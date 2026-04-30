광주교육시민연대 "전남교육청 항공료 부풀리기 의혹 수사해야"

AI 핵심 요약beta
- 광주교육시민연대가 30일 전남교육청 앞에서 국외 출장 항공료 부풀리기 의혹 규탄 기자회견을 열었다.
- 연대는 교육청의 항공료 부당 지급과 2832만원 환수를 문제 삼아 수사 의뢰와 자료 공개를 요구했다.
- 교육청은 행정 미숙으로 해명했으나 연대는 문서 위조와 예산 편취 가능성을 제기했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 광주교육시민연대가 전남교육청의 국외 출장 항공료 부당 집행 의혹에 대해 수사 의뢰와 자료 공개를 촉구했다.
광주교육시민연대는 30일 전남도교육청 본관 앞에서 기자회견을 열고 "국외 출장 항공료 부풀리기 의혹은 공공 회계 질서를 훼손한 중대한 사안"이라며 "꼬리 자르기식 해명을 중단하고 실체적 진실을 밝혀야 한다"고 밝혔다.
연대에 따르면 전남교육청은 직선 4기 교육감 취임 이후 다수의 국외 출장에서 실제 항공료보다 부풀려진 금액을 지급해 온 것으로 정보공개청구 과정에서 확인됐다. 교육청은 논란 이후 약 2832만원의 차액을 환수했으며 이를 여행사 임의 청구나 행정 미숙으로 설명했다.
이에 대해 연대는 "공무원 여비 규정상 사전 검토와 사후 정산이 이뤄져야 한다"며 "행정 미숙이라는 해명은 납득하기 어렵다"고 지적했다. 이어 항공료 증빙인 e-티켓 정보가 실제와 다르게 사용됐다면 문서 위·변조 또는 예산 편취, 업무상 배임 가능성이 있다고 주장했다.
또 환수 조치가 여행사가 아닌 출장 공무원을 대상으로 이뤄진 점을 문제로 들며 "부당 이득 주체와 책임 소재가 불명확하다"고 했다. 일부 차액이 현지 경비 등으로 사용됐을 가능성도 제기했다.
연대는 환수액 규모가 3000만원에 육박하는 점을 들어 반복적이고 구조적인 예산 집행 문제일 수 있다고 주장했다. 국외 출장과 연수 전반에 대한 전수 조사 필요성도 강조했다.
이들은 전남교육청에 대해 수사 의뢰, 항공권 발권 기록과 경비 지출 자료 공개, 교육감을 포함한 관련 공무원 감사 및 문책을 요구했다.
한편 김대중 교육감은 이날 오전 광주시교육청에서 기자회견을 열고 호주 출장 항공료 부풀리기 의혹에 대해서는 "인천-시드니 왕복 2회와 현지 이동 4회에 따른 총비용이 1033만원"이라며 "논란이 된 점은 안타깝다"고 해명했다.
또 차액을 반환한 이유에 대해 "행정 처리 과정에서 어려움을 겪은 직원을 고려해 개인 부담하기로 했다"며 "유사한 일이 발생한 경위를 세심히 살피겠다"고 덧붙였다.
ej7648@newspim.com