[프로축구] 울산HD, 첫 사외이사로 전 국가대표 이영표 선임

AI 핵심 요약beta
- 울산HD가 30일 이영표를 사외이사로 선임했다.
- 국가대표 출신 이영표는 유럽 명문 구단 경력 보유했다.
- 투명 경영 강화와 중장기 비전 수립에 기여할 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 지난 시즌 내홍을 겪으며 강등 위기까지 몰렸던 울산 HD가 본격적인 개혁의 신호탄을 쐈다.
울산은 30일 울산광역시 동구 클럽하우스에서 임시 주주총회를 열고 국가대표 출신 이영표 전 강원FC 대표를 구단의 첫 사외이사로 선임했다고 밝혔다. K리그 구단이 선수 출신 인사를 사외이사로 등기한 것은 매우 이례적인 사례로 울산이 표방한 '전문 축구 행정의 선진화'를 향한 강력한 의지가 반영된 행보다.
이영표 사외이사는 현역 시절 PSV 에인트호번(네덜란드), 토트넘(잉글랜드), 도르트문트(독일) 등 유럽 명문 구단을 거치며 선진 축구를 몸소 체험했다. 은퇴 후에도 해설위원과 강원 대표이사, 대한축구협회 부회장 등을 역임하며 행정가로서의 입지를 다졌다. 특히 강원 대표 시절 보여준 소통 경영과 유소년 육성 시스템 구축 능력은 울산의 중장기 비전 수립에 큰 힘이 될 전망이다.
울산은 이 사외이사의 전문성이 구단의 투명 경영과 전문성을 한층 높여줄 것으로 기대하고 있다. 지난해 12월 강명원 대표이사와 김현석 감독 선임으로 리더십 쇄신을 시작한 울산은 이번 사외이사 등기를 통해 경영진 구성을 마무리했다. 구단 관계자는 "이영표 사외이사가 보유한 풍부한 경험과 행정 전문성이 구단의 철학을 정립하는 데 크게 기여할 것"이라고 전했다.
psoq1337@newspim.com