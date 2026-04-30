신지혜 광주 광산구을 후보 "산업 혁신의 적기" 1호 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 신지혜 기본소득당 광주 광산구을 후보가 30일 산업 경쟁력 강화를 위한 1호 공약 발표했다.
- 산업혁신 이익공유제 도입과 군 공항 부지 AI 거점 활용을 핵심으로 제시했다.
- 미래차·반도체 혁신과 산업전환공사 설립으로 고용위기 극복을 강조했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 신지혜 기본소득당 광주 광산구을 국회의원 후보가 산업 경쟁력을 높이기 위한 1호 공약을 발표했다.
신 후보는 30일 광주시의회 브리핑룸에서 '산업혁신 4대 비전'을 발표했다. 핵심은 산업혁신 이익공유제 도입, 군 공항 부지 AI 거점 활용, 미래차·반도체 산업혁신, 산업전환공사 설립 등이다.
먼저 이익공유제는 공유지분형 공공 산업투자를 진행해 투자 수익을 시민 모두에게 배분하는 제도다. 일반 시민 소득을 높여 골고루 잘 사는 사회를 실현하는 것이 목표다.
군 공항 이전 부지에는 엣지 데이터센터를 설립하고 피지컬 AI 산업 인프라를 조성하겠다는 청사진을 제시했다. GIST·전남대·조선대 등 대학교와 협력해 '연구–실증–생산' 삼박자 효과를 극대화할 방침이다.
광주 제조업의 70%를 책임지는 광산구의 강점을 키우는 동시에 첨단 산업과 접목해 미래차·반도체 산업혁신을 이뤄야 한다는 방향도 제시했다. 전기차와 자율주행차 부품을 책임지는 국내 공급망 거점으로 육성하겠다는 복안이다.
산업전환공사는 위기 산업 노동자의 직무 전환 교육, 재취업 알선 등 기능을 담당한다. 대한민국 최초의 고용위기 선제지역으로 선정된 점을 고려해 보호 장치를 두겠다는 것이다.
신 후보는 "전남광주특별시 출범을 앞둔 지금이 광주와 광산구 발전의 적기"라며 "광산구가 AI 대전환에 발맞춘 미래전략으로 고용위기 극복과 산업혁신을 이뤄야 한다"고 강조했다.
그는 "광주의 일자리를 떠받치는 제조업의 5곳 중 4곳이 10인 미만 영세 사업장"이라며 "광주 시민과 전문가가 최우선 과제로 일자리 확대와 신산업 육성을 꼽을 만큼 산업 전환은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 말했다.
끝으로 "AI가 발전될수록 일자리의 안정성을 장담하기 어려운 시대가 도래하고 있다"며 "노동의 가치를 가장 선명하게 표현하는 수단인 최저임금 인상으로 AI 시대의 노동 가치를 세우겠다"고 덧붙였다.
bless4ya@newspim.com