경과원, 경인지방우정청과 '국제특급우편 수출물류비 지원사업' 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 경과원이 30일 경인지방우정청과 EMS 수출물류비 지원사업 협약을 체결했다.
- 협약에 따라 경기기업비서 회원사는 EMS 서비스를 기본 12% 할인받으며 조건 충족 시 최대 29%까지 할인받을 수 있다.
- 경과원은 물류비 지원을 해외 전시회·통상촉진단 등과 연계해 수출 전 과정의 비용 절감을 추진한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 고물가와 고환율로 경영 부담이 커진 도내 중소 수출기업의 물류비 부담 완화를 위해 상시적인 물류비 절감 지원에 나섰다.
경과원은 30일 수원 본원 1층 경기창업혁신공간에서 경인지방우정청과 '국제특급우편(이하 EMS) 수출물류비 지원사업' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 국제유가 상승과 환율 변동으로 인해 물류비 부담이 급격히 증가한 상황에서 도내 중소기업의 수출 경쟁력을 유지하고 해외 시장 진출을 촉진하기 위해 마련됐다.
이날 협약식에는 김현곤 경과원장과 김꽃마음 경인지방우정청장을 비롯해 안경우 경과원 글로벌성장본부장, 차순덕 경인지방우정청 우정사업국장 등 양 기관 주요 관계자 8명이 참석했다.
참석자들은 중소기업 물류비 절감을 위한 협력 방향과 지원 방식, 운영 체계 등을 논의하고 협약을 통해 단순 지원을 넘어 기업의 비용 절감 효과를 체감할 수 있는 구조 마련에 뜻을 모았다.
이번 협약에 따라 경과원의 기업 지원 플랫폼 '경기기업비서' 회원사는 EMS와 EMS 프리미엄 서비스를 상시 할인된 요금으로 이용할 수 있게 됐다. 기본 12% 감액에 더해 온라인 접수, 수출정보 제공, 장기 이용 등 조건을 충족하면 추가 감액이 적용돼 최대 29%까지 할인받을 수 있다.
EMS는 전 세계 다수 국가에 빠르게 배송이 가능한 국제우편 서비스로 배송 추적과 안정성 측면에서 강점을 갖고 있어 기업 활용도가 높다. 협약 기간은 5월 1일부터 12월 31일까지이며 별도 해지 의사가 없을 경우 매년 자동 연장된다.
경과원은 이번 협약을 계기로 단발성 보조금 중심 지원의 한계를 보완하고 기업들이 체감할 수 있는 지속 가능한 수출 지원 체계를 구축할 계획이다.
특히 해외 전시회 참가 지원, 통상촉진단 운영, 수출상담회 등 기존 사업과 물류비 지원을 연계해 수출 전 과정에서 비용 절감 효과를 높일 예정이다.
이를 통해 도내 기업들은 제품 개발부터 해외 판로 개척, 물류까지 이어지는 전 과정에서 통합 지원을 받게 된다.
김현곤 경과원장은 "글로벌 공급망 불안과 국제 물류비 상승은 우리 중소기업들의 해외 진출을 가로막는 주요 요인"이라며 "앞으로도 유관 기관과의 파트너십을 확장해 도내 기업의 수출 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
EMS 할인은 경인지방의 인근 우체국에 문의 후 방문 신청을 통해 이용할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com