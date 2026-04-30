고흥군, 내달 2~5일 우주항공축제 '굿즈샵' 운영

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 30일 내달 2일부터 5일까지 고흥우주항공축제 기간 굿즈샵을 운영한다.
- 우주항공 이미지 기념품 14종을 최대 30% 할인 판매한다.
- 관광객 대상 SNS 이벤트로 홍보품을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 제16회 고흥우주항공축제 기간 굿즈샵을 운영해 기념품 판매와 할인 행사로 관광객 유치에 나선다.
고흥군은 내달 2일부터 5일까지 4일간 축제장 내에 '굿즈샵'을 설치해 운영한다고 30일 밝혔다.
이번 굿즈샵은 고흥의 우주항공 이미지를 반영한 기념품을 통해 축제 체험 요소를 강화하기 위해 마련됐다.
판매 품목은 총 14종이다. 우주인 스노우볼, 고흥 지도 마그넷, 안경 케이스, 우주 지비츠, 기념 티셔츠 등 실용성과 디자인을 갖춘 상품으로 구성됐다. 가족 단위 방문객과 청년층의 체험형 소비 수요를 반영했다는 설명이다.
군은 축제 완성도 제고와 관광 브랜드 이미지 강화를 위해 일부 상품을 최대 30%까지 할인 판매할 계획이다.
관외 관광객을 대상으로는 고흥 관광 공식 SNS 채널을 안내하고 참여자에게 소정의 홍보품을 제공하는 현장 이벤트도 진행한다.
군 관광정책실 관계자는 "굿즈샵은 고흥의 정체성과 우주항공 이미지를 함께 전달하는 콘텐츠"라며 "관광객들이 축제의 기억을 오래 간직하길 기대한다"고 말했다.
chadol999@newspim.com