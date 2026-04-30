손흥민, 선제-결승골 도움 2개 폭발...LAFC의 극적 승리 이끌어

AI 핵심 요약beta
- 손흥민이 30일 CONCACAF 챔피언스컵 준결승 1차전에서 2개 도움을 기록했다.
- LAFC는 톨루카를 2-1로 꺾고 극적인 승리를 거뒀다.
- 손흥민의 프리킥 크로스로 타파리가 후반 추가시간 결승골을 넣었다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 멀티 도움을 올린 손흥민의 발끝이 LAFC를 극적인 승리로 이끌었다.
LAFC는 30일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 준결승 1차전에서 톨루카(멕시코)를 2-1로 꺾었다. 주포 드니 부앙가가 징계로 결장한 상황에서 최전방 원톱으로 나선 손흥민은 정교한 도움 2개를 기록하며 팀의 극적인 승리를 진두지휘했다.
전반전 톨루카는 수비 라인을 내리고 실점 억제에 집중했다. LAFC는 전반 22분 손흥민의 날카로운 중거리 슈팅으로 포문을 열었지만 유효 슈팅을 기록하지 못하며 고전했다. 오히려 전반 막판 코너킥 상황에서 결정적인 실점 위기를 맞았으나 수문장 위고 요리스의 연속된 선방쇼로 실점 없이 전반을 0-0으로 마쳤다.
후반 들어 손흥민의 조율 능력이 승부를 갈랐다. 후반 6분 손흥민은 팔렌시아의 크로스를 받아 티모시 틸만에게 완벽한 기회를 열어줬고 틸만이 이를 오른발 슈팅으로 연결해 선제골을 뽑았다. 하지만 리드는 오래가지 않았다. 후반 28분 톨루카의 헤수스 안굴로에게 정교한 감아차기 슈팅을 허용하며 승부는 원점이 됐다. 1-1로 끝날 것 같던 경기를 뒤집은 것은 역시 손흥민의 날카로운 프리킥이었다.
후반 추가시간 손흥민이 페널티박스 왼쪽에서 올린 프리킥 크로스가 은코시 타파리의 머리에 정확히 배달되며 골망을 흔들었다. 손흥민의 대회 7호이자 시즌 14호 도움으로 기록된 짜릿한 극장골이었다. 축구 통계 전문 매체 폿몹은 손흥민에게 양 팀 선수 중 가장 높은 평점 8.6을 부여했다.
홈에서 귀중한 승리를 챙긴 LAFC는 오는 7일 멕시코 고산지대에서 열리는 2차전 원정 경기를 앞두고 결승 진출을 위한 유리한 고지를 선점했다.
psoq1337@newspim.com