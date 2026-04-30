정승윤, "단일화 팔이 멈춰라" 최윤홍 정조준…보수 가치 기만 주장

AI 핵심 요약beta
- 정승윤 부산대 교수가 30일 최윤홍 예비후보에 단일화 중단을 촉구했다.
- 최 예비후보의 단일화 마케팅을 구태의연하다며 보수 가치 기만으로 비판했다.
- 예비후보 등록 논란은 이중잣대라 지적하고 법적 대응을 경고했다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 중도보수 부산시교육감 단일 후보 선출을 둘러싼 신경전이 격화되는 가운데 재선 도전에 나선 정승윤 부산대 교수가 최윤홍 예비후보를 향해 공세 수위를 높였다.
정 교수는 30일 부산시교육청 기자실에서 성명을 내고 "단일화 팔이와 보수 코스프레를 중단하고 시민 앞에 당당히 평가받으라"고 밝혔다. 이어 "구태의연한 단일화 마케팅으로 시민과 보수 가치를 기만하지 말라"고 주장했다.
그는 지난해 단일화 과정과 관련해 "엄숙한 약속을 파기하고 결과를 왜곡한 책임이 누구에게 있는지 분명히 해야 한다"며 최 예비후보를 겨냥했다. 또 최근 국민의힘 부산시당 부위원장협의회 자리에서의 발언을 언급하며 "단일화 실패 책임을 인정하고도 다시 단일화를 선거 수단으로 활용하고 있다"고 비판했다.
정 교수는 예비후보 등록 여부를 둘러싼 논란에 대해서도 "과거 등록 없이도 단일화와 여론조사가 진행된 사례가 적지 않다"며 "지금 와서 이를 문제 삼는 것은 이중잣대이자 책임 회피"라고 지적했다.
그러면서 "단일화를 내세우면서 실제로는 상대에게 책임을 전가하는 행태는 저열한 정치"라며 "향후 허위사실 유포 시 즉각적인 법적 대응에 나서겠다"고 경고했다.
이에 대해 최윤홍 예비후보는 단일화 필요성에는 공감하면서도 "정 교수가 예비후보 등록을 하지 않은 상황"이라며 구체적 방식에 대해서는 협의가 필요하다는 입장이다.
news2349@newspim.com