YG 양현석, 베이비몬스터·트레저 2026 로드맵 공개…'역대급 활동 예고'

AI 핵심 요약beta
- 양현석이 30일 베이비몬스터와 트레저 2026년 활동 계획을 발표했다.
- 베이비몬스터 미니 3집 '춤(CHOOM)'은 4일 발매하며 안무 10팀 확대했다.
- 트레저 미니 앨범은 6월 1일 나온다며 YG 차세대 신인 공개 예고했다.
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양현석 안무 직접 참여
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = YG엔터테인먼트 양현석 총괄 프로듀서가 베이비몬스터와 트레저의 구체적인 2026년 활동 계획을 발표하며 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.
30일 YG 공식 블로그에 따르면 양 총괄은 'YG ANNOUNCEMENT' 영상을 통해 오는 5월 4일 발매 예정인 베이비몬스터의 미니 3집 [춤 (CHOOM)]의 상세 트랙 리스트와 트레저의 컴백 일정을 직접 공개했다.
베이비몬스터의 이번 타이틀곡 '춤 (CHOOM)'은 제목에 걸맞은 압도적인 퍼포먼스를 위해 안무 발주 규모를 기존보다 5배 이상 늘린 10팀으로 확대했다. 특히 양 총괄이 직접 후렴구 안무 작업에 참여해 완성도를 높였다는 설명이다.
수록곡으로는 세련된 사운드의 힙합곡 'MOON', 빠른 템포의 'I LIKE IT', 보컬 역량이 강조된 슬로우곡 'LOCKED IN' 등이 담긴다.
파격적인 프로모션 계획도 밝혀졌다. YG는 타이틀곡 '춤 (CHOOM)'을 시작으로 6월 디지털 싱글 'SUGAR HONEY(가제)', 7월 'I LIKE IT', 8월 'MOON'까지 총 4편의 뮤직비디오를 순차적으로 선보이며 전폭적인 지원에 나선다.
이어 트레저의 새로운 미니 앨범은 오는 6월 1일 발매를 확정했다. 힙합 기반의 4개 트랙이 수록된 이번 신보에 대해 양 총괄은 "팬데믹 시기 데뷔로 어려움이 많았던 트레저가 선보이는 결과물 중 개인적으로 가장 마음에 드는 앨범"이라며 강한 자신감을 드러냈다.
양현석 총괄 프로듀서는 "지난 1년간 최선을 다해 준비한 베이비몬스터와 트레저의 앨범이 팬들에게 큰 즐거움이 되길 바란다"며 "현재 준비 중인 YG의 차세대 신인들도 순차적으로 공개할 것"이라고 전했다.
taeyi427@newspim.com