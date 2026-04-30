세계 1위 조명우 등 2030 도하AG 당구 태극전사 15명 확정

AI 핵심 요약beta
- 대한당구연맹이 29일 국가대표 선발전을 통해 2030 도하 아시안게임 대표 15명을 확정했다.
- 캐롬 3쿠션 남자부는 조명우·허정한·송윤도가, 여자부는 허채원·김하은·최다영이 선발됐다.
- 연맹은 K-빌리어드 로드맵을 가동해 훈련 시스템과 지원 체계를 정비한다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한민국 당구가 2030 도하 아시안게임을 향한 대장정의 첫발을 뗐다. 대한당구연맹은 지난 29일 서울 잠실 DN콜로세움에서 열린 '2026 대한민국 당구 국가대표 선발전 파이널 라운드'를 통해 4개 종목 15명의 국가대표 명단을 최종 확정했다. 16년 만에 부활한 이번 선발전은 아시안게임 금메달 탈환을 위한 '드림팀' 구성에 초점이 맞춰졌다.
가장 뜨거운 관심을 모은 캐롬 3쿠션 남자부에서는 세계 1위 조명우(서울시청)가 자동 선발됐다. 여기에 베테랑 허정한(경남당구연맹)과 고교생 돌풍의 주역 송윤도(홍성고부설방통고)가 합류해 신구 조화를 이뤘다. 조명우는 "국가대표라는 무거운 책임감을 느낀다. 한국 당구의 위상을 높이기 위해 매 순간 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다. 여자부에서는 허채원, 김하은, 최다영이 태극마크를 달았다.
포켓 9볼에서는 '여자 에이스' 서서아(인천시체육회)가 이름을 올렸다. 포켓 9볼 여자부에는 이하린, 임윤미가 함께 선발됐으며, 남자부는 이대규, 황용, 고태영이 선발됐다.
복수 종목을 휩쓴 '멀티 플레이어'들의 활약도 눈에 띄었다. 이대규는 포켓 9볼과 스누커에서 동시에 선발됐고, 이근재와 백민후는 스누커와 잉글리시빌리어드 두 종목을 모두 석권했다. 잉글리시빌리어드의 남은 한 자리는 황철호가 채웠다.
연맹은 이번 선발전을 기점으로 'K-빌리어드 2030 로드맵'을 본격 가동한다. 서수길 대한당구연맹 회장은 "2030 도하 아시안게임을 향한 첫걸음"이라며 "상시 훈련 시스템 구축과 국제대회 파견 지원 등 국가대표 관리 체계를 전폭적으로 정비하겠다"고 강조했다.
psoq1337@newspim.com