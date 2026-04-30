3월 산업생산 0.3%↑…소비·투자 늘고 건설은 감소

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처가 30일 3월 전산업생산 0.3% 증가 발표했다.
- 광공업 0.3%, 서비스업 1.4% 늘며 생산 끌어올렸다.
- 소매판매·설비투자 증가했으나 건설기성 7.3% 줄었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소매판매 1.8%↑·설비투자 1.5%↑
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 3월 전산업생산이 전월보다 0.3% 증가했다. 서비스업과 광공업 생산이 늘며 전체 생산을 끌어올렸고, 소비와 설비투자도 함께 증가했다. 다만 건설기성은 토목과 건축 실적이 모두 줄며 감소했다.
국가데이터처가 30일 발표한 '2026년 3월 산업활동동향'에 따르면 3월 전산업생산은 전월 대비 0.3% 증가했다. 전년 동월 대비로는 3.5% 늘었다.
광공업 생산은 자동차 7.8%, 기타운송장비 12.3% 등에서 늘며 전월 대비 0.3% 증가했다. 반도체는 -8.1% 감소했다.
서비스업 생산은 금융·보험 4.6%, 운수·창고 3.9% 등을 중심으로 전월보다 1.4% 늘었다.
소매판매는 통신기기·컴퓨터, 가전제품 등 내구재 판매가 늘며 전월 대비 1.8% 증가했다. 설비투자는 운송장비 투자가 늘어 전월 대비 1.5% 증가했다.
반면 건설기성은 토목 -13.7%, 건축 -4.5%가 각각 줄며 전월 대비 -7.3% 감소했다.
현재 경기를 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 0.5p, 향후 경기를 예고하는 선행종합지수 순환변동치는 0.7p 각각 상승했다.
plum@newspim.com