전국 310여 개 박물관·미술관, 5월 한달 문 활짝 연다

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 5월 1일부터 31일까지 전국 310여 개 박물관·미술관과 함께 '2026 박물관·미술관 주간'을 개최한다.
- 올해 주제는 '분열된 세상을 하나로 잇는 박물관'으로 소통과 포용의 공간으로서 박물관의 역할을 모색한다.
- 뮤지엄×만나다, 뮤지엄×즐기다, 뮤지엄×거닐다 등 3가지 프로그램으로 강연·체험·특별전시를 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 국제박물관협의회 한국위원회(ICOM KOREA), 한국박물관협회와 함께 5월 1일부터 31일까지 '2026 박물관·미술관 주간'을 개최한다. 전국 310여 개 박물관·미술관이 참여하는 이번 행사는 2012년부터 매년 세계 박물관의 날(5월 18일)을 계기로 운영해 온 문화 행사다.
올해 주제는 국제박물관협의회(ICOM)가 선정한 '분열된 세상을 하나로 잇는 박물관(Museums uniting a divided world)'이다. 파편화된 현대 사회에서 화합의 가치를 확산하는 박물관·미술관의 역할에 주목하며, 소통과 포용의 공간으로서의 새로운 가능성을 모색한다.
행사는 크게 세 가지 프로그램으로 구성된다. '뮤지엄×만나다'는 '최초, 그리고 시작'을 주제로 전국 50개 기관의 대표 소장품 50건을 선정해 유물과 작품 속 이야기를 새롭게 조명한다. 소장품과 연계한 강연, 체험, 이야기 전시 등 다양한 프로그램이 함께 운영된다.
'뮤지엄×즐기다'는 전국 18개 기관에서 16개의 특별전시와 체험 프로그램을 선보인다. 참여 기관들은 올해 주제에 맞춰 박물관·미술관이 과거의 상처와 현재의 대립을 연대의 서사로 전환하는 사회적 역할을 수행할 수 있음을 보여줄 예정이다.
'뮤지엄×거닐다'는 수도권에 집중된 문화 향유 기회를 지방으로 넓히기 위해 기획됐다. 서울·공주·경주·제주 4개 지역에서 전문 해설사와 함께 각 지역의 역사와 문화를 직접 체험하는 행사를 총 12회 운영한다.
정향미 문체부 문화예술정책실장은 "이번 주간을 통해 많은 국민이 일상에서 문화예술의 가치를 재발견하길 기대한다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com