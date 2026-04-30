전국 광역단체장 4월30일 일정

AI 핵심 요약beta
- 강기정 광주시장이 29일 투자협약식과 탄소액션 업무협약을 진행한다.
- 김영록 전남지사와 김영환 충북지사가 의회 본회의와 어린이날 행사에 참석한다.
- 황명석 경북지사 권한대행 등 지자체장들이 정책협의회와 현장 점검을 실시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲강기정광주시장
- 광주전략산업 투자협약식(14:00 비즈니스룸)
- 기업탄소액션 업무협약(14:30 중회의실)
▲김영록 전남지사
- 제398회 임시회 본회의(14:10 전남도의회 본회의장)
- 청사 집무
▲김영환 충북지사
-도청 직장어린이집 행사 방문(10:30 도의회)
-제104회 어린이날 기념행사(11:00 놀꽃마루)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 2026년 제3회 중앙•지방정책협의회(09:30 정부세종청사)
- 그냥드림 시범사업 현장 방문(14:00 상주시그냥드림사업장)
- 제28회 경상북도장애인체육대회 폐회식(16:00 안동체육관)
- 2026년 집중안전점검 건설현장 안전실태 민·관 합동 점검(14:00 안동시 용상동 아파트 신축현장)
- 하천.계곡 및 변지역 불법시설 종합 정비 전담반 영상회의(16:00 충무시설 종합보고장)
▲이장우 대전시장
-출마 기자회견(10:00 브리핑룸)
▲김하균 세종시장 권한대행
-공장시설 집중안전점검(14:00 ㈜켐트로닉스)
▲김태흠 충남지사
-5월 직원 월례모임(9:00 문예회관)
-벼 직파재배 연시회(14:30 농업기술원)
-제65회 아산 성웅 이순신 축제(18:20 아산)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-2026년 제3회 중앙지방정책협의회(09:30 정부세종청사)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-제37주기 동의대사건 순국경찰관 추도행사(10:30 부산경찰청 대강당)
-생명존중 실천기업 인증패 수여식(15:30 7층 회의실)
-한국노총 부산지역 본부 2026년 노동자 대축체(17:00 농심호텔 2층)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-중앙-지방 정책협의회(09:30 정부세종청사 12층 대회의실)
-국제교류공연 치앙마이 방문단 환영식(14:00 경남문화예술회관 창작관)
▲김두겸 울산시장
-일정 없음
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 미추홀구 구민의날 기념식 (10:00)
▲김동연 도지사
- 제389회 임시회 제2차 본회의(10:00)
▲김성중 행정 1부지사
- 2026년 제8회 중앙지방정책협의회(09:30)
▲김관영 전북지사
-.공식일정 없음.
[전국 종합=뉴스핌]
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