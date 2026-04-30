주 1회 확대된 '문화가 있는 날', 참여시설 2배 넘게 늘었다

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- 문화체육관광부가 4월 매주 수요일 '문화가 있는 날' 확대 시행 첫 달 참여 시설 1721개소와 프로그램 4756건을 기록했다.
- 이는 전월 대비 시설 2.1배, 프로그램 5.7배 증가한 수치다.
- 5월에는 시설 1576개소와 프로그램 4331개 운영하며 심야책방 등 혜택을 확대한다.
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전월 대비 각각 2.1배·5.7배 증가
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = '문화가 있는 날'이 매주 수요일로 확대 시행된 첫 달, 참여 시설과 프로그램 수가 전월 대비 큰 폭으로 늘며 순조로운 출발을 알렸다.
문화체육관광부는 지난 4월 한 달간 '문화가 있는 날'에 참여한 문화시설이 1721개소, 운영 프로그램이 4756건을 기록했다고 밝혔다. 이는 전월(시설 796개소·프로그램 834건) 대비 각각 2.1배, 5.7배 증가한 수치다.
'문화가 있는 날'은 국민이 일상에서 다양한 문화예술 프로그램을 경험할 수 있도록 혜택을 제공하는 사업이다. 당초 매달 마지막 수요일에만 운영됐으나, 지난 3월 3일 국무회의에서 '문화기본법 시행령' 개정안이 의결되면서 4월 1일부터 '매주 수요일'로 확대 시행됐다.
현장 프로그램도 다채로웠다. 청년예술인의 공연 기회를 지원하는 '청춘마이크'는 4월 한 달간 30회 운영됐다. 지역 특색 문화를 발굴하는 '구석구석 문화가 있는 날'은 전남 장흥의 옛 교도소를 복합문화공간으로 탈바꿈한 '빠삐용 집(ZIP)'에서 문학 프로그램을 선보였고, 하동에서는 차(茶) 문화와 지역 청년을 주제로 한 프로그램을, 원주 혁신도시에서는 어린이집을 직접 찾아가는 소규모 맞춤 공연을 진행했다.
온라인 홍보도 확산에 힘을 보탰다. '매주 수요일은 문화요일'을 주제로 제작한 애니메이션 영상과 장항준 감독 인터뷰 홍보 영상이 국민적 관심을 끌었으며, '문화요일 영상 공모전', '문화요일 인증 이벤트' 등 5건의 대국민 챌린지도 함께 진행됐다.
민간 협력도 속도를 내고 있다. 대한상공회의소는 문체부와 지난 3월 업무협약을 맺은 뒤 전국 74개 지역상공회의소를 통해 기업 참여를 독려하고 있다. '문날 자랑대회', 남대문 상의회관 앞 '수요 버스킹' 등 직장인을 위한 행사도 이어지고 있다.
5월에는 전국 1576개 시설에서 4331여 개 프로그램이 운영될 예정이다. '책 읽는 대한민국' 캠페인과 연계해 매주 수요일 저녁 '심야책방'을 열고, 매월 첫 수요일에는 전자책·오디오북 무료 열람 서비스 '온책방'도 운영한다. 5월 중순부터는 궁·능 무료입장도 단계적으로 확대된다. 민간에서는 롯데뮤지엄 전시 할인, 무광도예 체험 할인, 놀숲 10개 지점 이용 시간 추가 제공 등의 혜택도 마련됐다.
김용섭 문체부 지역문화정책관은 "'문화가 있는 날' 확대 시행이 국민들의 호응 속에 성공적인 첫발을 내디뎠다"며 "모든 국민이 차별 없이 일상 가까이에서 문화를 누릴 수 있도록 내실 있는 정책을 펼쳐나가겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com