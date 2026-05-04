경기도교육청 '어울림과 존중' 유치원 다문화교육 연수 개최

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29일 남부청사서 교원 대상 워크숍 운영… 현장 밀착형 교육 지원 강화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 도내 다문화 유아의 급증에 발맞춰 유치원 현장의 다문화 교육 역량 강화에 나섰다.

남부청사에서 '2026 유치원 다문화교육 연수 및 워크숍'을 개최했다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 29일 남부청사에서 '2026 유치원 다문화교육 연수 및 워크숍'을 개최했다고 밝혔다.

이번 연수는 다문화 선도학교 담당 교사 및 희망 교원을 대상으로 다문화 교육의 가치를 내면화하고 현장 실행력을 높이기 위해 마련됐다.

이번 연수의 주요 목적은 도내 다문화 유아의 지속적인 증가에 따라 취학 전 유아 단계부터 학교급 간 연속적인 다문화 교육 지원 체계를 마련하고, 유치원별 맞춤형 교육과정 편성·운영을 지원하는 데 있다.

연수 프로그램은 총 3부로 구성됐다. ▲1부는 미래 사회를 대비하는 경기 다문화 교육 정책의 최신 흐름과 이해▲2부는 유치원 다문화 특별학급 운영 사례 공유▲3부는 2026 유치원 다문화 교육 운영 방안 나눔 및 지향점 도출 등의 내용으로 진행됐다.

특히 이번 행사는 단순한 이론 전달에서 벗어나 다문화 선도학교의 실제 운영 사례를 공유하고 현장 밀착형 운영 설계를 지원하는 등 유아교육 현장의 목소리를 수렴하는 데 중점을 뒀다.

도교육청은 이번 연수를 통해 교원들의 다문화 교육 정책에 대한 이해도를 높이고 유치원 현장의 실행력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

경기도교육청은 '어울림과 존중'의 가치 실현에 적극 노력할 방침이다.[사진= 경기도교육청]

나아가 도내 모든 유아가 문화적 배경의 '다름'과 관계없이 건강하고 밝게 성장할 수 있도록 '어울림과 존중'의 가치 실현에 적극 노력할 방침이다.

beignn@newspim.com