[오늘날씨] 출근길 5도 '쌀쌀'...남부지방에 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 30일 중부 맑고 남부 제주 흐리다 예보했다.
- 새벽 제주 산지 5mm 미만 비, 밤 경남 경북 5mm 안팎 비 내린다.
- 최저 5~13도 최고 17~23도로 일교차 15도 크다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 30일인 목요일은 중부지방은 대체로 맑겠으나 남부와 제주도는 흐리고 구름이 많겠다. 아침 최저기온은 5도로 다소 쌀쌀하겠다.
기상청에 따르면 이날 우리나라 기온은 예년과 비슷하거나 조금 낮은 아침 기온으로 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어질 전망이다.
새벽(00~06시)까지 제주도 산지는 곳에 따라 5mm 미만의 비가 내리겠다. 산지 외의 제주도는 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울이 떨어질 전망이다.
밤(18~24시)부터 경남권(서부내륙 제외)과 경북권남동내륙·동해안도 곳에 따라 5mm 안팎의 비가 내리겠다.
아침 최저기온은 5~13도로 전망된다. ▲서울 9도 ▲인천 9도 ▲춘천 6도 ▲강릉 10도 ▲대전 8도 ▲대구 10도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲부산 13도 ▲제주 11도 ▲울릉도·독도 12도다.
낮 최고기온은 17∼23도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 22도 ▲인천 20도 ▲춘천 22도 ▲강릉 20도 ▲대전 22도 ▲대구 22도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲부산 19도 ▲제주 16도 ▲울릉도·독도 14도다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.
calebcao@newspim.com